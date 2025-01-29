"Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикой

У каждого человека есть то, что может рассказать о нем, как о личности. Имя может не только повлиять на характер человека, но и наделить его особыми возможностями. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал женские имена, обладательницы которых имеют очень сильную энергетику.
Имена энергетически сильных женщин
Мольфар рассказывает, что еще издавна женщины знали, какие имена носят девушки, которые имеют мощную энергию и силу. Они имеют очень сильную интуицию и могут видеть людей насквозь.
Их сила может передаваться по наследству внукам и детям. Максим Гордеев говорит, что у них даже есть ведьминская сила.
"Но следует помнить, с какой энергией вы будете обращаться к таким женщинам, такую же энергию вы получите в ответ. Я вам категорически не советую быть врагом человека с этим именем", - сказал мольфар.
Речь идет о женщинах с именами Наталья, Татьяна, Ольга или Елена.
Смотрите видео о том, какие женские имена имеют сильную энергетику:
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Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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