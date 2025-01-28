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Головная боль исчезнет без таблеток: 6 лайфхаков и правила облегчающего массажа

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2025, 21:15
157
Главред рассказал, что делать, чтобы снизить головную боль. Также вы узнаете, какие точки массировать, чтобы стало легче.
головная боль
Как снять головную боль без таблеток / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Как убрать головную боль без таблеток
  • Как делать массаж от головной боли
  • Какие травы снимают головную боль

В наше время недосып, недоедание, стресс, усталость - полноценные спутники нашей жизни. Это все может стать причиной появления невыносимой головной боли. Хуже всего, когда у вас болит голова, а лекарства закончились или не помогают.

Что же делать в таком случае? Спасение есть. Главред со ссылкой на медицинский онлайн-хаб Doc.ua расскажет, как убрать головную боль без таблеток.

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Как успокоить головную боль

В первую очередь следует понять, что стало причиной вашей головной боли. Это может быть стресс, аллергия, заболевание, усталость или другие серьезные проблемы с организмом. Если дело в болезни, то лучше обратиться за помощью к врачу. В случае, если вы уверены, что угрозы нет, можно попробовать успокоить головную боль народными методами, которые не навредят здоровью и могут помочь вам почувствовать облегчение.

Головная боль может иметь разный характер. Она может быть сдавливающей, ноющей или стреляющей.

Как же снять головную боль без таблеток? Помочь в этом вам может:

  • сон,
  • массаж,
  • прогулка,
  • вода, кофе, еда.
  • теплый душ или холодный компресс,
  • эфирные масла.

Сон

Если вам кажется, что головная боль появилась из-за усталости или недосыпания, то лучше положить голову на подушку и попытаться крепко заснуть. При этом можно оставить открытым окно, чтобы в комнату поступал свежий воздух. Если у вас нет времени на сон, то попробуйте полежать хотя бы 15 минут в полной тишине с закрытыми глазами.

Массаж

Если вам интересно, какую точку нажать, чтобы не болела голова, то эта информация для вас. Попробуйте сделать массаж самостоятельно или попросите кого-то из родных. Нужно начинать массажные действия со лба и двигаться в сторону затылка, переходя к ушам и шее. Также следует промассировать между бровями и в области двух точек у основания бровей по обе стороны от переносицы. В этих точках может держаться напряжение глаз или головы.

Прогулка

Прогулка на свежем воздухе может помочь вам справиться с головной болью, особенно в период отопительного сезона. Достаточно будет даже легкой прогулки на улице в течение 30 минут.

Вода, кофе, еда

Часто головная боль может возникать из-за недостаточного количества жидкости в вашем организме. В таком случае следует выпить хотя бы один стакан негазированной воды. Обычную воду можно заменить пищей с высоким содержанием жидкости: супы, фрукты, смузи.

Чай или кофе с небольшим содержанием кофеина также могут облегчить боль, но в случае, если вы выпили напиток в начале головной боли. При этом следует обратить внимание на давление. Если оно высокое, то лучше воздержаться от кофеина.

Причиной головной боли также может стать недоедание. В лучшем случае следует съесть что-то горячее. Если у вас нет возможности полноценно питаться три раза в день, то подумайте о полезных перекусах в течение дня.

Теплый душ или холодный компресс

Теплый душ поможет расширить сосуды. Отлично снять головную боль может контрастный душ. Если нет возможности принять душ, то можно приложить грелку к области шеи или использовать шерстяной платок. Также можно попробовать легкое растирание шеи.

Также можно попробовать сделать холодный компресс. Полотенце или салфетку следует смочить в холодной воде и положить на лоб и виски.

Эфирные масла

Считается, что уменьшить головную боль могут эфирные масла. Они также помогают снять напряжение, успокоить нервы и заснуть. Использовать можно масло розмарина, ромашки и эвкалипта.

Чем еще ослабить головную боль?

головная боль, чем ослабить головную боль
Чем ослабить головную боль / Инфографика: Главред

Лимон

Выпить стакан теплой воды с небольшим количеством лимонного сока или нанести цедру лимона на лоб и виски.

Имбирь

Прокипятить стакан воды с 1 ч.л. нарезанного имбиря и отфильтровать. Можно добавить немного меда.

Ромашка

Заварить в стакане горячей воды 1 ч.л. ромашки. Следует дать настояться несколько минут, процедить и добавить мед.

Кориандр

Добавить в кипящую воду 1 ч.л. семян кориандра и ½ ч.л. чайных листьев.

Листья бетеля

Измельчить несколько свежих листьев и положить на лоб и виски на 30 мин.

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