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Вызвал массовую истерию: как СССР боролся с колорадским жуком и почему проиграл

Руслана Заклинская
18 июля 2025, 19:42
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В советские времена борьба с колорадским жуком была почти государственным делом.
Вызвал массовую истерию: как СССР боролся с колорадским жуком и почему проиграл
Как колорадский жук стал врагом №1 для СССР / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Как и когда колорадский жук попал в Европу и СССР
  • Как в СССР боролись с колорадским жуком
  • Как привлекали население к борьбе с жуком

Сейчас трудно представить украинские огороды без колорадского жука - постоянного врага картофеля. Но еще в середине ХХ века его появление воспринималось как серьезная угроза не только сельскому хозяйству, но и государственной безопасности. Первые "десанты" этих полосатых насекомых зафиксировали в Украинской ССР в июле 1951 года, и за их передвижением внимательно следили не только агрономы, но и сотрудники Министерства государственной безопасности.

Как колорадский жук попал в СССР

О стремительном распространении жуков по Европе ученые знали еще с 1920-х. Польский еженедельник Tygodnik Illustrowany в августе 1932 года тревожно сообщал, что полосатые "захватчики" уже охватили 3/4 картофельных угодий Франции и движутся со скоростью 140 км в год, пишет Историческая правда. По оценкам журналистов, в 1934 году они достигнут Германии.

видео дня

Жуков считали настоящей биологической угрозой, с которой боролись как с инфекцией: проводили разъяснения среди крестьян, привлекали детей в школах к математическим задачам о плодовитости насекомых и расклеивали карты с прогнозами "наступления".

Когда в Украине появился колорадский жук

26 июля 1951 года пограничная служба МГБ УССР зафиксировала первое появление личинок жука в селе Высич на Львовщине. Всего - пять. Однако инцидент сразу приобрел шпионско-диверсионный оттенок. Львовское управление МГБ начало подозревать в завозе личинок украинских националистов.

В деле упоминалось имя женщины по фамилии Щегольская, которая якобы нашла личинок у себя на огороде. Во время допросов она сначала утверждала, что насекомые появились сами по себе, потом - что их принесла "бандгруппа", далее - что ей их передал работник совхоза Басс с намерением получить вознаграждение. Показания менялись настолько часто, что МГБ посадило Щегольскую в камеру с агентом "Лианой", чтобы узнать правду.

В конце концов "выбили" показания: жуков ей якобы передали участники ОУН, среди которых фигурировал даже "бандит" с фамилией Жук. Далее упоминались еще несколько фамилий "подпольщиков", которые должны были передать личинок для диверсии.

Пока разведка искала "вредителей" среди людей, настоящие жуки распространялись дальше. Уже в августе 1951-го новые случаи фиксировали в соседнем Магеровском районе. В частных хозяйствах и на колхозных полях обнаружили сотни жуков и десятки кладок яиц.

На место выехала экспедиция - карантинные инспекторы, ученые и сотрудники МГБ. Но несмотря на все усилия, в течение 1952-1953 годов колорадский жук стал привычным для Немировского, Магеровского и Рава-Русского районов Львовщины.

К 1960 году "колорады" добрались до Хмельнитчины. Местная газета Шлях Жовтня в рубрике "Спрашиваете - отвечаем" рассказывала, как распознать жука, как он питается и как с ним бороться. Рекомендовали опрыскивание ДДТ и гексахлоридом, детей привлекали к сбору насекомых. Вражеский "империалистический агент" стал еще и объектом школьной пропаганды: антирекламу жуков печатали даже на оборотах ученических тетрадей.

Чем раньше травили колорадского жука

В СССР в начале массового распространения этого вредителя применяли простые народные методы. Крестьяне собирали взрослых жуков и личинок вручную - даже детям платили копейку за каждый уничтоженный экземпляр. Использовали растворы керосина или соли, а также настои из листьев грецкого ореха как природный инсектицид. Часто выпускали цесарок, которые поедали жуков в огородах.

Несмотря на химическую обработку полей, мобилизацию колхозников и даже подозрения в биодиверсиях со стороны "националистов", жук выжил. В отчетах в ЦК Компартии Украины говорилось о многочисленных жалобах советских граждан на "загадочных паразитов" - не только колорадского жука, но и целый список вредителей.

Насекомое из штата Колорадо не просто стало обыденностью - оно стало символом советской борьбы с невидимым врагом. И даже после распада СССР "полосатый интервент" остался с нами - уже не как диверсант, а как привычный, хоть и незваный, гость на огороде.

Какой самый эффективный яд от колорадского жука

Современная химическая промышленность предлагает десятки действенных инсектицидов, но самыми эффективными остаются системные препараты на основе имидаклоприда, тиаметоксама, хлорантранилипрола и других веществ, воздействующих на нервную систему насекомых. Они действуют как через контакт, так и через пищеварение, поражая личинок и взрослых особей.

Для защиты картофеля от колорадского жука используют также древесную золу, подидилась автор YouTube-канала "Огородница из Одессы" природное средство, которое одновременно отпугивает вредителей и улучшает плодородие почвы. На каждую сотку участка следует вносить примерно 10 кг древесной золы.

Во время посадки картофеля в каждую лунку щедро добавляют золу и одну фасолину. Фасоль выделяет вещества, которые отпугивают вредителя. Вместо фасоли можно использовать другие растения с отпугивающими свойствами:

  • табак,
  • яровой чеснок,
  • лук,
  • календула.

Их можно высевать в междурядьях картофеля или высаживать рядом с основными культурами.

Смотрите видео о том, чем посыпать картофель, чтобы не было колорадского жука:

Золу желательно вносить утром или сразу после дождя - в это время она лучше прилипнет к листьям и почве, обеспечивая более длительный эффект.

Дополнительным эффективным методом является использование опилок (сосновых или березовых). Один раз в месяц нужно присыпать землю между картофельными кустами опилками, что затрудняет передвижение жуков. Через месяц процедуру следует повторить.

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Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

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