Колорадский жук обходит грядки: простая, но действенная защита без химии

Вы узнаете:
- Что отпугивает колорадских жуков без химии
- Какие растения стоит сажать междурядьями
- Зачем огородники сыпят фасоль в лунки
Вредные колорадские жуки и их личинки активно поедают листья и даже плоды не только картофеля, но и баклажанов, томатов и перца. Более того, в последнее время они "распробовали" даже декоративные цветы - петунии, бархатцы и настурции.
Главред решил узнать, как эффективно защитить огородные культуры проверенными, безопасными способами.
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Эффективными и экологичными методами борьбыподелилась опытная огородница из Одесской области на своем YouTube-канале "Огородница из Одессы".
"Рано утром, когда на листьях еще есть роса, обработайте растения сухой древесной золой или кукурузной мукой. Также стоит слегка присыпать и почву", - советует автор.
По ее словам, эти простые средства являются токсичными для насекомых и их личинок, а процедуру следует повторять после каждого дождя.
Еще один лайфхак: во время высадки картофеля добавьте в лунку пепел, шелушение лука и одну фасолину. Такая смесь не вредит растениям, но эффективно отпугивает жуков.
Чтобы усилить защиту, огородница советует высаживать междурядья растений-защитников, которые своим запахом отпугивают жуков. Это:
- Бобовые культуры
- Календула
- Укроп
- Горох
- Настурция
- Базилик
- Мелисса
- Бархатцы
- Душистый табак
- Лук или чеснок
"Колорадский жук имеет очень чувствительное обоняние, и эти запахи ему неприятны. Именно поэтому такие соседи помогают сохранить урожай", - подытожила огородница.
Как еще защитить картофель от колорадского жука - смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".
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О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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