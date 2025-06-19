Колорадский жук обходит грядки: простая, но действенная защита без химии

Как обрабатывать растения золой и кукурузной мукой, чтобы остановить нашествие жуков.

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Повторяйте обработку после дождя и сочетайте несколько методов / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что отпугивает колорадских жуков без химии

Какие растения стоит сажать междурядьями

Зачем огородники сыпят фасоль в лунки

Вредные колорадские жуки и их личинки активно поедают листья и даже плоды не только картофеля, но и баклажанов, томатов и перца. Более того, в последнее время они "распробовали" даже декоративные цветы - петунии, бархатцы и настурции.

Главред решил узнать, как эффективно защитить огородные культуры проверенными, безопасными способами.

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Эффективными и экологичными методами борьбыподелилась опытная огородница из Одесской области на своем YouTube-канале "Огородница из Одессы".

"Рано утром, когда на листьях еще есть роса, обработайте растения сухой древесной золой или кукурузной мукой. Также стоит слегка присыпать и почву", - советует автор.

По ее словам, эти простые средства являются токсичными для насекомых и их личинок, а процедуру следует повторять после каждого дождя.

Еще один лайфхак: во время высадки картофеля добавьте в лунку пепел, шелушение лука и одну фасолину. Такая смесь не вредит растениям, но эффективно отпугивает жуков.

Чтобы усилить защиту, огородница советует высаживать междурядья растений-защитников, которые своим запахом отпугивают жуков. Это:

Бобовые культуры

Календула

Укроп

Горох

Настурция

Базилик

Мелисса

Бархатцы

Душистый табак

Лук или чеснок

"Колорадский жук имеет очень чувствительное обоняние, и эти запахи ему неприятны. Именно поэтому такие соседи помогают сохранить урожай", - подытожила огородница.

Как еще защитить картофель от колорадского жука - смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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