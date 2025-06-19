Многие до сих пор не знают: для чего переименовали милицию в полицию

Вы узнаете:
- Когда в Украине появилась полиция
- Почему милицию решили сменить на полицию
Прошло 10 лет с тех пор, как в Украине исчезла милиция, но до сих пор мало кто знает причину таких изменений. То, чем милиция отличалась от полиции объяснял в начале реформы тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.
Главред узнал, что в 2015 году наступил момент, когда переименовали милицию в полицию в Украине. Государственный деятель, который был бывшим главой МВД рассказывал, что решение об изменении названия органа государственной власти приняли из-за того, что милиция была рудиментом советской эпохи и означала "вооруженное народное ополчение".
"Зато полиция - это профессиональный государственный орган, призванный обеспечить правопорядок, избегая карательных функций", - подчеркивал он.
Таким образом 7 ноября 2015 года милиция окончательно прекратила существование и Украина окончательно попрощалась с постсоветской моделью правоохранительных органов.
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Кто такой Арсен Аваков?
Арсен Аваков - украинский политический и общественный деятель армянского происхождения. Бывший Министр МВД Украины (27 февраля 2014 - 15 июля 2021), переназначен 29 августа 2019 года, уволился с должности 15 июля 2021 года, после ряда протестов 2019-2020 против Авакова, пишет Википедия.
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