Многие до сих пор не знают: для чего переименовали милицию в полицию

Зачем переименовали в полицию милицию объяснил государственный деятель.

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Почему полицию называли милицией / Коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Вы узнаете:

Когда в Украине появилась полиция

Почему милицию решили сменить на полицию

Прошло 10 лет с тех пор, как в Украине исчезла милиция, но до сих пор мало кто знает причину таких изменений. То, чем милиция отличалась от полиции объяснял в начале реформы тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков.

Главред узнал, что в 2015 году наступил момент, когда переименовали милицию в полицию в Украине. Государственный деятель, который был бывшим главой МВД рассказывал, что решение об изменении названия органа государственной власти приняли из-за того, что милиция была рудиментом советской эпохи и означала "вооруженное народное ополчение".

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"Зато полиция - это профессиональный государственный орган, призванный обеспечить правопорядок, избегая карательных функций", - подчеркивал он.

Таким образом 7 ноября 2015 года милиция окончательно прекратила существование и Украина окончательно попрощалась с постсоветской моделью правоохранительных органов.

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Кто такой Арсен Аваков? Арсен Аваков - украинский политический и общественный деятель армянского происхождения. Бывший Министр МВД Украины (27 февраля 2014 - 15 июля 2021), переназначен 29 августа 2019 года, уволился с должности 15 июля 2021 года, после ряда протестов 2019-2020 против Авакова, пишет Википедия.

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