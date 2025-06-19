Почему во время смерти ведьмы выбивали крышу и показывали дулю: ответ удивит

Вы узнаете:
- Почему когда умирает ведьма выбивают крышу
- Действительно ли дули защищали от нечисти
Наверное, многие слышали о ведьмах. Их фигура всегда была окружена многими историями и легендами. Кроме того, они вызывали у многих людей страх.
Автор канала Характерник на YouTube рассказал, какие существуют суеверия о ведьмах, передает Главред.
По его словам, ведьма умирает тяжело, и чтобы почить, она должна просить прощения у каждого, кому причинила вред, или передать свои знания.
"Не всегда это помогало, однако существовали способы, которые могли ускорить ее конец. Обычно, делали отверстие в потолке, разбирали крышу, или даже выбивали стену, чтобы душа могла выйти. Честно скажу, я в это не верю. Однако, даже я ходил с дулями в карманах, надеясь, что они защитят меня от злого глаза", - говорится в видео.
Мужчина также привел примеры, что якобы во время захоронения ведьмы лошади отказывались тянуть карету, священник не мог открыть царские врата, а какая-то птица обязательно должна была влететь в окно и выбить стекло в церкви.
"В 21 веке в такие вещи уже не очень верится. Однако у каждого из нас в жизни были такие вещи, которые трудно объяснить логически. Возможно, просто стечение обстоятельств, а возможно, что-то другое", - подытожил автор видео.
Что известно о ведьмах - видео:
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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