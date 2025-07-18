Теперь стоят тысячи - зачем в СССР делали фарфоровые рыбки и какова их история

Фарфоровые рыбки из СССР, известные как "Карпова семья", сегодня превратились из украшения серванта в ценный антиквариат стоимостью до 13 тысяч гривен.

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Фарфоровые рыбки из СССР - зачем их делали и какая их цена сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Каким был сервиз "Рыбки" в СССР

Какие сервизы СССР ценятся

Какова история сервиза "Рыбки"

Когда-то неизменный атрибут бабушкиных сервантов, сегодня - настоящее антикварное сокровище. Фарфоровый сервиз "Карпова семья", который в народе просто называли "рыбки", снова вернулся в моду и стал объектом охоты для коллекционеров и дизайнеров. Некоторые наборы сегодня могут стоить 13 тысяч гривен, и цена на них продолжает расти. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Главред выяснил, для чего нужен сервиз "Рыбки".

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Из чего состоял сервиз "Рыбки"

Набор состоял из большой рыбы-графина объемом 700 мл и шести рюмок по 30 мл каждая.

В сюжете отмечается, что "большая рыба в виде карпа предназначалась для хранения различных напитков, прежде всего алкогольных".

Однако из-за специфической формы рюмки было не очень удобно использовать - их трудно мыть и неудобно держать, поэтому сервиз чаще стоял за стеклом как элемент декора, а не использовался в быту.

Кто придумал сервиз "Рыбки"

Идея создать алкогольный сервиз в виде рыбок принадлежит грузинскому художнику Барамидзе Абесалому.

"Я думаю, что автор сервиза вдохновлялся стилем арт-деко, который был популярен в 20-х-30-х годах. Но в свою очередь эта рыба была заимствована из японской графики и китайского фарфора, где этих карпов японцы, китайцы, они любили изображать", - объясняет коллекционер фарфора Дмитрий Сикорский.

Первые экземпляры "Карповой семьи" изготавливали в классических бело-золотых цветах, но впоследствии дизайн начали модифицировать на разных заводах. Например, в Житомирской области при производстве использовали кобальт, благодаря чему рыбки становились насыщенного синего цвета с золотой отделкой. В городе Полонное Хмельницкой области производили ярко-красные варианты.

Секрет популярности сервиза "Рыбки"

Несмотря на свое утилитарное назначение, рыбки покорили сердца советских хозяек своей эмоциональностью.

"Подумайте, если у вас стоит просто сервиз нейтральный какой-то, и такие рыбки, и приходят гости, и смотрят у вас в сервант... то эти рыбки могут вызвать эмоцию. Они эмоциональные, они прикольные, они смешные. И я думаю, это было еще одной причиной важного успеха этого сервиза", - отмечает эксперт.

Сколько стоил сервиз "Рыбки" в СССР

На момент продажи в советские времена графин стоил 2 рубля 55 копеек, рюмки - по 50 копеек. Это была доступная роскошь, которая продавалась почти три десятилетия.

Сколько сейчас стоит сервиз "Рыбки"

Сегодня же, как уверяют продавцы на барахолках, рыбки снова в тренде. Цены стартуют от 250 гривен, но иногда доходят до 10-13 тысяч гривен - в зависимости от сохранности, цвета и редкости.

Смотрите видео о цене сервиза "Рыбки":

Что сейчас делают с сервизом "Рыбки"

Сегодня "Карпова семья" все чаще появляется как элемент декора в заведениях питания, арт-пространствах и даже в современных интерьерах. Более того, некоторые дизайнеры берутся за редизайн.

"Я недавно видела, как редизайнер перекрасила такой набор в белый, для того, чтобы оно все было однотонное, и она использует это в декоре. Ее, конечно, в комментариях просто разорвали", - рассказывают в сюжете "Сніданку з 1+1".

Но несмотря на все, рыбки остаются культовым символом времени, сочетающим воспоминания из детства, визуальный шарм и современный тренд на ретро-предметы.

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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