Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
13 июля 2025, 18:11
32
Несмотря на запреты, именно советское КГБ помогло украинцам запомнить трезубец и сине-желтый флаг - через карикатуры в журнале "Перец", рассказал историк.
Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секрет
Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец - историк раскрыл секрет / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему КГБ распространяло флаг Украины
  • Что публиковал журнал "Перец"
  • Как в СССР относились к украинским символам

Многие украинцы до сих пор считают, что символы национальной идентичности были строго запрещены в СССР, однако, как оказывается, советские спецслужбы сами активно распространяли изображения трезубца и сине-желтого флага - но с вполне конкретной целью. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, почему и как КГБ популяризировало украинскую символику.

видео дня

Как КГБ влияло на журнал "Перец"

"В Украине во время советской оккупации выходил популярнейший юмористический журнал "Перец", в котором КГБшники заказывали карикатуры на украинских буржуазных националистов", - рассказывает историк.

Эти карикатуры изображали украинских националистов в виде волков, но вместе с этим - использовали запрещенную украинскую символику: желто-голубые флаги, трезубцы, антикоммунистические лозунги.

"Вместе с тем, конечно, все эти трезубцы, сине-желтые флаги, они на подсознательном уровне влияли на украинцев, которые даже не знали, что есть там движение диссидентов, украинский хельсинский союз, не знали истории борьбы украинского народа", - отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, как КГБ популяризировало трезубец:

По словам историка, это был парадокс советской пропаганды, ведь пытаясь высмеять украинское национальное движение, КГБ невольно способствовало его популяризации.

"Многие украинские, советские люди понимали, что где-то там за границей есть люди, которые живут, очевидно, неплохо и мечтают о восстановлении украинской независимости. И эта символика - сине-желтые флаги, трезубцы - они именно из "Перца" попадали в головы наших", - подытожил Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

18:22Война
РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядят

РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядят

18:14Война
Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюанс

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюанс

17:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Последние новости

18:29

Профессиональный игнор по методу Брижит: первая леди Франции не заметила Макрона

18:22

"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

18:14

РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядятФото

18:11

Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секретВидео

17:31

7 запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 14 июля

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
17:29

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюансВидео

17:03

Четыре типа дронов замораживают линию фронта в Украине: СМИ раскрыли детали

15:57

Украина переходит на новую систему учета в ТЦК - кого затронет в первую очередьВидео

15:52

Россия готовится к "решающей битве": что задумал враг

Реклама
15:27

Оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области: в ВСУ сделали заявление

14:55

"Впервые в истории": Залужный анонсировал новую фазу войны, что теперь изменится

14:48

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

14:26

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

14:12

Консервация не взорвется и не забродит: как за 10 секунд простерилизовать банки

14:11

Ирина Билык призналась, о чем сожалеет больше всего: "А надо было бы"

14:10

"Трамп готовит сюрприз на понедельник": что означает "новый подход" России к миру

13:23

В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

13:14

Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемамВидео

13:01

Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

12:44

Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

Реклама
12:30

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"Видео

12:16

Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

12:15

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

12:10

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых датФото

11:49

Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

11:22

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:16

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

10:46

Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

10:27

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

10:16

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

09:58

В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

09:34

Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывовВидео

09:12

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

09:09

Единственный вариант: что позволит развалить Россиюмнение

08:50

Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

07:57

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

05:50

Загадка для гениев: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

05:25

"Сковорода" или "пательня" - как правильно на украинском: какой ошибки не стоит делатьВидео

Реклама
04:44

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

04:23

Кремль может заморозить вклады россиян: экономист сообщил о критической ситуации

03:34

Бунт против Путина: Тука раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

02:40

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

00:32

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

12 июля, суббота
23:15

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаосВидео

22:15

В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно

22:06

Путин встретится с Зеленским при одном условии: в МИД раскрыли наглое требование РФ

21:22

Трамп и Путин "разменяли Украину": эксперт назвал главную цель СШАВидео

20:57

Зеленский анонсировал "нестандартные шаги" и изменения после встречи с Умеровым

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять