Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секрет

Несмотря на запреты, именно советское КГБ помогло украинцам запомнить трезубец и сине-желтый флаг - через карикатуры в журнале "Перец", рассказал историк.

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Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец - историк раскрыл секрет / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему КГБ распространяло флаг Украины

Что публиковал журнал "Перец"

Как в СССР относились к украинским символам

Многие украинцы до сих пор считают, что символы национальной идентичности были строго запрещены в СССР, однако, как оказывается, советские спецслужбы сами активно распространяли изображения трезубца и сине-желтого флага - но с вполне конкретной целью. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, почему и как КГБ популяризировало украинскую символику.

видео дня

Как КГБ влияло на журнал "Перец"

"В Украине во время советской оккупации выходил популярнейший юмористический журнал "Перец", в котором КГБшники заказывали карикатуры на украинских буржуазных националистов", - рассказывает историк.

Эти карикатуры изображали украинских националистов в виде волков, но вместе с этим - использовали запрещенную украинскую символику: желто-голубые флаги, трезубцы, антикоммунистические лозунги.

"Вместе с тем, конечно, все эти трезубцы, сине-желтые флаги, они на подсознательном уровне влияли на украинцев, которые даже не знали, что есть там движение диссидентов, украинский хельсинский союз, не знали истории борьбы украинского народа", - отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, как КГБ популяризировало трезубец:

По словам историка, это был парадокс советской пропаганды, ведь пытаясь высмеять украинское национальное движение, КГБ невольно способствовало его популяризации.

"Многие украинские, советские люди понимали, что где-то там за границей есть люди, которые живут, очевидно, неплохо и мечтают о восстановлении украинской независимости. И эта символика - сине-желтые флаги, трезубцы - они именно из "Перца" попадали в головы наших", - подытожил Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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