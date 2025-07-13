Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секрет

О чем идет речь в материале:
- Почему КГБ распространяло флаг Украины
- Что публиковал журнал "Перец"
- Как в СССР относились к украинским символам
Многие украинцы до сих пор считают, что символы национальной идентичности были строго запрещены в СССР, однако, как оказывается, советские спецслужбы сами активно распространяли изображения трезубца и сине-желтого флага - но с вполне конкретной целью. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, почему и как КГБ популяризировало украинскую символику.
Как КГБ влияло на журнал "Перец"
"В Украине во время советской оккупации выходил популярнейший юмористический журнал "Перец", в котором КГБшники заказывали карикатуры на украинских буржуазных националистов", - рассказывает историк.
Эти карикатуры изображали украинских националистов в виде волков, но вместе с этим - использовали запрещенную украинскую символику: желто-голубые флаги, трезубцы, антикоммунистические лозунги.
"Вместе с тем, конечно, все эти трезубцы, сине-желтые флаги, они на подсознательном уровне влияли на украинцев, которые даже не знали, что есть там движение диссидентов, украинский хельсинский союз, не знали истории борьбы украинского народа", - отмечает Алферов.
Смотрите видео о том, как КГБ популяризировало трезубец:
По словам историка, это был парадокс советской пропаганды, ведь пытаясь высмеять украинское национальное движение, КГБ невольно способствовало его популяризации.
"Многие украинские, советские люди понимали, что где-то там за границей есть люди, которые живут, очевидно, неплохо и мечтают о восстановлении украинской независимости. И эта символика - сине-желтые флаги, трезубцы - они именно из "Перца" попадали в головы наших", - подытожил Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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