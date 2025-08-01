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"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

Руслана Заклинская
1 августа 2025, 20:24
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Почти полтора десятилетия центральная артерия столицы официально имела совсем другое название, которое насадила советская власть.
'Визитка' Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик
Главная улица Киева почти 15 лет имела другое название / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какие названия раньше имела улица Крещатик
  • Когда официально закрепилось современное название улицы
  • Какое название Крещатик имел при советской власти

В центре Киева простирается знаменитая улица Крещатик - настоящая "визитная карточка" столицы. Однако мало кто из современных киевлян знает, что главная артерия столицы почти полтора десятилетия официально имела совсем другое название.

Главред узнал, какое название раньше носил Крещатик.

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Как раньше назывался Крещатик

Крещатик является своеобразным символом Киева. На этой магистрали сосредоточены ключевые административные и торговые объекты: городской совет, государственная администрация, главный почтамт, Центральный универмаг и рынок "Бессарабский". Здесь регулярно проходят праздничные шествия, концерты и парады, благодаря чему он давно заслужил звание центральной артерии города.

История названия Крещатика восходит к XIX веку. Сначала, после возведения первого киевского театра (1802-1805 гг.), эту улицу иногда называли Театральной, пишет Свод истории памятников Киева.

Впрочем уже в 1830-х годах закрепилось название Крещатик, которое официально было утверждено в 1869 году. В ХХ веке улицу неоднократно переименовывали по политическим мотивам: при советской власти (1923-1937) она носила имя Воровского, а во время немецкой оккупации (1942-1943) ее называли Айхгорнштрассе (нем. Eichhornstraße).

После большевистского переворота советская власть активно меняла названия улиц, стирая "буржуазную" историю и насаждая новую - коммунистическую. В 1923 году Крещатик переименовали в честь Вацлава Воровского - советского дипломата, убитого в том же году в Швейцарии. Его смерть использовали в пропаганде, а сам Воровский стал символом "мученика революции".

После Второй мировой войны историческое название вернули, и с тех пор улица снова стала Крещатиком.

Как называется главная улица Киева

Название "Крещатик" происходит от "Крещатой долины" - местности, которая имела христианское символическое значение, рассказал Александр Авраменко в Сніданку з 1+1. Переименование в честь советского деятеля было идеологической демонстрацией борьбы с религией и старым строем.

Почему Крещатик имеет такое название - видео:

С 1923 до 1937 года официальным было название улица Воровского. Но даже во времена жесткого идеологического давления большинство киевлян продолжали в быту называть ее Крещатиком - настолько глубоко это название было укоренено в сознании жителей.

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Об источнике: Свод истории памятников Киева

Свод истории памятников Киева - это энциклопедическое издание, основанное в 1999 году при поддержке НАН, Министерства культуры Украины, Институтов истории, археологии, искусствоведения и других научных учреждений. Планировалось выпустить 28 томов, посвященных памятникам истории и культуры, но фактически было издано только два тома о Киеве. В 2013 году проект трансформировался в сайт благодаря поддержке КГГА - из двух книг и одного макета создан онлайн-ресурс, где каждый может ознакомиться с историей и описанием памятников Киева

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