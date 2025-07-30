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Немытая Европа - правда или миф? История гигиены без прикрас

Марина Иваненко
30 июля 2025, 20:25
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Немытая Европа - популярный стереотип о грязном Средневековье: правда о гигиене, религии и культуре чистоты в разные эпохи европейской истории.
Действительно ли Европа была "немытой"?
Действительно ли Европа была "немытой"? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли Европа была грязной
  • Как религия и культура влияли на гигиену

Действительно ли средневековая Европа была грязной, немытой и вонючей? Часто такой стереотип появляется в мемах, фильмах и даже в школьных учебниках. Однако историческая правда значительно сложнее. Главред даст ответы на эти вопросы.

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Миф о "немытой Европе"

На ютуб-канале "WAS: Популярная история", массовому воображению Средневековая Европа предстает как место грязи, вони и полного отсутствия гигиены. Часто этот стереотип используют, чтобы противопоставить "дикую" Европу "цивилизованной" Киевской Руси или исламскому Востоку. Но действительно ли это правда?

Средневековая Европа: купание и бани

Несмотря на существование мифа, в XII-XIV веках в крупных городах Европы работали общественные бани. В Париже, Лондоне, Риме и других мегаполисах жители имели возможность купаться, и такая практика была довольно распространенной. Воду нагревали, а бани обслуживали посетителей разных социальных слоев. Многие монастыри и города практиковали регулярное купание.

Влияние религии и моральных представлений

Со временем религия начала существенно влиять на представления о гигиене. Церковь трактовала телесную чистоту как второстепенную, уступающую духовной. Аскетические практики монастырей способствовали представлению, что частое мытье - это большая роскошь или даже грех. Многие монахи мылись лишь несколько раз в год, и то - только с разрешения.

Гигиена у разных классов населения

Бедное население имело ограниченные возможности для гигиены, однако они все же существовали. Крестьяне мылись в реках, особенно летом. Аристократия постепенно отказывалась от бань, особенно с XV века, когда распространился страх перед заразными болезнями. Считалось, что мытье вредно, ведь вода якобы открывала поры и способствовала проникновению инфекций.

Видео о развитии гигиены в Европе можно посмотреть здесь:

Эпоха грязи: XVI-XVIII века

Худшим периодом в гигиеническом смысле было раннее Новое время, когда многие бани закрывали из-за эпидемий, моральной паники и негативных медицинских представлений. Вместо того, чтобы мыться, аристократия прикрывала запахи духами. Люди часто носили одно и то же белье неделями. Иронично, но бедняки часто были чище, чем богачи.

Гигиена в других культурах

В исламском мире, в отличие от Европы, гигиена оставалась на высоком уровне. Ежедневное омовение было частью религиозной практики. В Испании во времена мавров работали сложные системы водоснабжения и общественные купальни. Авиценна еще в XI веке отмечал важность чистоты для здоровья.

Возвращение гигиены в Европу

Лишь в XIX веке, когда начала развиваться медицина и были открыты микробы, ситуация изменилась. Ученые доказали связь между грязью и болезнями. Началось строительство канализации, водопроводов и ванн в домах. Гигиена снова стала признаком культуры, а купание - привычным явлением.

Миф о "немытой Европе" - это преувеличение. В разные периоды гигиена менялась. На быт и чистоту влияли не только технические возможности, но и религиозные, культурные и медицинские представления.

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Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

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