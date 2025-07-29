История украинских денег: от бартера до цифровой гривны

Эволюция украинской валюты - это путь от серебряной гривны до современной банкноты. Украинская валюта отражает борьбу за независимость, идентичность и будущее.

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История украинских денег / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какими были первые деньги украинцев

Развитие современной гривны

Еще в древности экономика Украины базировалась на натуральном обмене - бартере. Люди обменивали мех, соль, мед, оружие. Со временем появились товарные деньги - полезные предметы, выполнявшие функцию средства обмена.

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В X-XII веках начали использовать иностранные монеты - арабские дихрамы, византийские солиды, что свидетельствует об активной внешней торговле Киевской Руси. Подробнее о развитии украинской гривны расскажет Главред.

Гривна - первая национальная валюта

Как рассказывают на ютуб-канале "Новинки от Маринки",собственная денежная единица - гривна - возникла постепенно. Сначала это была серебряная слиток весом около 160-200 граммов в форме шестиугольной пластины. Она служила не только средством обмена, но и эталоном веса.

Позже гривны трансформировались в меньшие единицы - "рубли" (от "рубать", то есть часть гривны), а также "ногаты", "резаны", "кунны".

Чеканка монет при князьях Владимире и Ярославе

Во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого появились первые собственные монеты - сребреники и золотники. На них чеканили портрет князя, трезубец, христианскую символику. Это было яркое проявление государственности и экономической независимости.

Однако уже в XI-XII веках чеканка прекратилась, и денежный оборот снова наполнился иностранными монетами.

Монеты Галицко-Волынского государства

В XIII веке Галицко-Волынское княжество пыталось восстановить собственную чеканку монет. На них изображали львов, всадников, кресты - символы, сочетающие славянские, христианские и кочевнические мотивы.

Деньги под польско-литовской властью

В XIV-XVII веках на украинских землях в обращении были литовские динарии, польские деньги, позже - талеры и злотые. Каждое воеводство или княжество имело собственную денежную систему, однако монетарную независимость Украина потеряла. Население постепенно привыкало к большому разнообразию номиналов и валют.

Казацкие деньги и попытка монетарной автономии

Во времена Богдана Хмельницкого употреблялись преимущественно иностранные монеты - османские, татарские, московские, польские. В некоторые периоды делали попытки создать собственные монеты - так называемые гетманские, чаще всего переоформленные иностранные, с дополнительными надписями.

Видео об истории современных денег можно посмотреть здесь:

Имперский контроль и переход к современной экономике

С конца XVIII века украинские земли оказались под властью:

на востоке - Российской империи (в обращении рубль);

(в обращении рубль); на западе - Австро-Венгрии (в обращении гульдены, кроны).

В это время украинцы не имели собственной валюты, однако активно развивалось банковское дело, возникали кредитные общества, росла экономическая грамотность населения.

XX век: первые украинские деньги

Во время Освободительной борьбы 1917-1921 годов украинское государство впервые выпустило гривну УНР - бумажные банкноты с национальной символикой: трезубцем, орнаментами, портретами деятелей. Во время Гетманата вводились гривны и карбованцы, однако из-за войны и политической нестабильности валюта часто менялась.

Независимость и становление современной гривны

После распада СССР в 1991 году Украина начала собственную монетарную историю:

сначала использовали советские рубли;

в 1992 году введен украинский карбованец;

2 сентября 1996 года введена в обращение гривна, которая стала официальной валютой Украины.

Первые банкноты печатались в Канаде, а дизайн создали художники Борис Максимов и Василий Лопата. На купюрах - Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Иван Франко, Тарас Шевченко и другие выдающиеся деятели.

Гривна сегодня: защита и цифровое будущее

Современная гривна имеет высокий уровень защиты - водяные знаки, голограммы, микротекст, краски, которые меняют цвет. Это - одна из самых защищенных валют мира.

НБУ работает над электронной гривной (е₴) - цифровым аналогом национальной валюты, запуск которого планируется в ближайшие годы.

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"Новинки от Маринки" - что это за ресурс? Канал "Новинки от Маринки" - это украиноязычный YouTube-блог, специализирующийся на познавательных видео с фактами о природе, психологии, культуре и необычных явлениях. Автор подает информацию в формате коротких выпусков, в том числе и Shorts. Популярные темы - попугаи, слезы, число 666, необычные привычки животных. Стиль - доступный, информативный, с акцентом на новизну и интересности. Канал ориентирован на широкую аудиторию, которая ценит легкий формат познания.

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