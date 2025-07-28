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Подземелья, храмы и легенды: сколько на самом деле лет Киеву

Марина Иваненко
28 июля 2025, 11:44
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Сколько лет Киеву на самом деле? Настоящий возраст Киева скрывается в подземельях, археологических находках и сакральных местах, дышащих стариной.
Сколько лет Киеву?
Сколько лет Киеву? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Сколько лет столице Украины
  • Какие изменения претерпевал Киев

Традиционно считается, что город Киев был основан в 482 году, когда, по легенде, его создали три брата - Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. Однако сколько же Киеву на самом деле лет? Археологические находки свидетельствуют, что первые поселения на киевских холмах могли появиться еще раньше - в VI-VII веках нашей эры, а возможно, и в IV веке. Это указывает на то, что Киев имеет гораздо более глубокие исторические корни, чем это зафиксировано официально. Главред поможет узнать больше.

Духовное сердце Украины

Украинский историк Александр Алферов обращается к сакральному значению города. Киев недаром называют духовным сердцем Украины, ведь здесь расположены сотни церквей, соборов и монастырей. Исторический Киев буквально наслоен на мистические зоны, энергетические точки и загадочные места. Например, место первой каменной церкви Руси - Десятинная - считают энергетическим центром, как и холмы возле Андреевской церкви или территория Киево-Печерской лавры. Алферов рассказывает о разнообразных мистических событиях, связанных с этими локациями - от видений до необъяснимых природных явлений.

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Археология, меняющая представления

Также речь идет об археологических исследованиях, которые не раз меняли представление об истории столицы. Раскопки на Подоле, в районе Софийского собора и на Старокиевской горе демонстрируют, как Киев претерпевал значительные изменения. Город неоднократно сжигали кочевники, разрушали во время нашествий, а затем отстраивали на тех же фундаментах. Под землей сохранились остатки древних улиц, фундаментов храмов и жилых сооружений. Это свидетельствует о непрерывности жизни в Киеве даже в самые сложные периоды.

Легенды подземного Киева

Значительное внимание Алферов уделяет теме подземного Киева. Он упоминает легенды об огромной системе ходов, проходящих под старым городом и соединяющих Лавру, Софию, Михайловский Златоверхий и Замковую гору. Некоторые из них - вполне реальные сооружения, которые сохранились еще со времен Киевской Руси или более поздних периодов, другие - часть городской мифологии. Но даже те факты, которые подтверждены археологами, поражают масштабами и техничностью - как для средневекового города.

Город, который всегда возрождается

Киев - это живой организм, который постоянно меняется. От древнего городища до современной столицы - город проходил сквозь разрушения, пожары, оккупации, но снова и снова воскресал. В XX-XXI веках Киев пережил новую волну преобразований: реставрации, обновление инфраструктуры, поиск баланса между модернизацией и сохранением наследия. На примерах последних реконструкций Софийского собора, Андреевского спуска или улицы Сагайдачного видно, как город пытается сохранить свой дух и одновременно оставаться функциональным.

Видео о том, сколько же на самом деле Киеву лет смотрите здесь:

Возраст, который не считается годами

Настоящий возраст Киева - это не просто цифры. Это тысячелетия накопленной энергии, памяти, трагедий и возрождений. Город продолжает жить и рассказывать истории своими улицами, подземельями, фасадами храмов и лаврскими пещерами. Киев - не просто столица Украины, а сердце ее идентичности. Он священный, живой и таинственный. Именно поэтому вопрос о его возрасте - не только часть истории, но и часть нашего настоящего.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

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