Почему Кировоград стал Кропивницким - история великого украинца

О чем вы узнаете:
- Кто такой Марко Кропивницкий
- Почему в честь Кропивницкого назвали город
Марко Лукич Кропивницкий - выдающаяся фигура в украинской культуре: драматург, актер, режиссер и один из основателей украинского профессионального театра. Почему украинский город Кировоград (ныне Кропивницкий) был переименован именно в его честь - подробнее рассказывает Главред.
Ранние годы
Марко Кропивницкий родился 22 мая 1840 года в селе Бежбайраки (ныне оно называется Кропивницкое; важно не путать его с городом Кропивницкий) в дворянской семье. Его отец был состоятельным помещиком и сторонником украинской культуры, что существенно повлияло на будущего драматурга. Марко учился в гимназии, а затем - в Киевском университете, где и зародилось его увлечение театром.
Начало театральной карьеры
Как рассказывают на YouTube-канале "С21С", наибольшей популярности Кропивницкий достиг в 1870-1880-х годах. Тогда его талант раскрылся не только как драматурга, но и как актера и режиссера. Он создал десятки пьес, среди которых особенно выделяются: "Дай сердцу волю - заведет в неволю", "Пошились в дураки", "Попрошайка, или Паук".
Кропивницкий писал остросоциальные драмы, в которых раскрывал проблемы крестьянства, социальную несправедливость, жестокость господ и жизненные трагедии простого человека.
Театр корифеев
Наибольшим вкладом Кропивницкого в украинскую культуру считают создание в 1882 году первого профессионального украинского театра. В труппу вошли Иван Карпенко-Карый, Панас Саксаганский, Мария Заньковецкая. Театр получил название "театр корифеев" - золотой фонд украинской сцены.
Этот коллектив гастролировал не только по Украине, но и выступал в Петербурге, Москве, где срывал овации, получал признание и популяризировал украинское искусство далеко за пределами имперских центров.
Препятствия имперской власти
Следует отметить, что развитие украинского театра тормозила цензура Российской империи. Многие пьесы не допускали к постановкам, украинский язык запрещали в публичном пространстве. Однако Кропивницкий не сдавался - он адаптировал постановки, искал способы обойти цензуру, иногда менял названия или позволял исполнение отдельных частей на русском, чтобы иметь возможность оставить украинские диалоги.
Вы можете посмотреть видео о переименовании города:
Память и чествование
После смерти Кропивницкого в 1910 году его имя сохранилось в памяти потомков, но только после обретения Украиной независимости началось активное переосмысление его вклада. В 2016 году Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании города Кировоград в честь Марка Кропивницкого. Это стало весомым этапом декоммунизации и возвращением исторической справедливости - ведь именно с этого региона началась великая история украинского театра.
Почему это важно
Город Кропивницкий носит имя не просто театрала, а одной из ключевых фигур в становлении украинской культуры. Именно Марко Кропивницкий сделал украинский язык языком сцены и воспитал поколение актеров, заложив фундамент национального искусства. Его жизнь - пример борьбы за идентичность, достоинство и самобытность.
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YouTube-канал С21С - что это за ресурс?
YouTube-канал С21С - это украинский просветительский проект, создающий аналитические и образовательные видео на темы культуры, истории, технологий и общества. Его миссия - объяснять сложные явления простыми словами, стимулируя критическое мышление. Формат канала включает интервью, видеоэссе, документальные сюжеты и тематические циклы, в частности "Вокруг фигуры". В этом цикле рассказывается о выдающихся украинцах, в частности о Марке Кропивницком, его театральном наследии и влиянии на национальную культуру. Авторы канала подают материалы глубоко, но доступно, сочетая факты с современным визуальным стилем. Контент ориентирован на сознательную украинскую аудиторию, которая интересуется культурой и историей.
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