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Как украинский язык сформировал русский: языковая правда вне имперских мифов

Марина Иваненко
30 июля 2025, 18:13
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Украинский язык сформировал русский, хотя пропаганда скрывает этот факт. Как влияние Киева и книжников изменило московский язык - языковая правда в фактах.
Украинский язык - основа русского языка
Украинский язык - основа русского / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

По делу ли украинский язык является фундаментом для русского

Как формировался русский язык

видео дня

Украинский язык не является "основой" русского в буквальном смысле, но действительно существенно повлиял на его формирование, особенно на этапе создания литературного русского языка в XVII-XVIII веках. Образованные украинцы сыграли важную роль во внедрении книжных норм, лексики и грамматики в московскую среду. Главред расскажет подробнее.

Истоки языкового влияния

На канале "Твоя подпольная гуманитарка" развенчивается распространенный миф о "чистом" происхождении русского языка. Автор видео показывает, что его формирование происходило при активном участии украинских языковых элементов. История начинается со времен Киевской Руси, где существовало древнерусское языковое пространство. После упадка Руси языки начали развиваться отдельно: на западе образовались украинский и белорусский, а на северо-востоке - московский говор, который впоследствии стал основой современного русского языка.

Украинский вклад в московский язык

Именно украинские образованные слои населения, которые сохраняли традицию книжного языка, стали источником формирования литературной нормы в Московии. Московиты активно приглашали украинских священников, учителей и печатников. Киево-Могилянская академия стала ключевым центром подготовки интеллигенции, которая распространяла свои знания на восток. В XVIII веке московские грамматики, орфографические нормы и стилистика находились под непосредственным влиянием украинского языка. Поэтому русский нельзя рассматривать как полностью отдельную языковую единицу - он частично является производным в культурном и образовательном смысле.

Лингвистические доказательства

В видео приведены примеры фонетических, грамматических и лексических совпадений. Например, украинское мягкое "л" или фрикативное "г" встречаются в древних формах, которые позже проникли в московский язык через религиозные и научные тексты. Даже те слова, которые воспринимаются как чисто русские, часто имеют украинское происхождение или были перенесены украинскими книжниками.

Видео о развитии русского языка можно посмотреть здесь:

Примеры из литературы

Упоминается "Слово о полку Игореве" - древний текст, который по языковым признакам ближе к украинскому, чем к русскому, хотя и долгое время использовался как "доказательство" глубоких русских языковых корней. Литературные формы XVIII-XIX веков - язык Екатерины II и Александра Пушкина - также содержат лексику, которой активно пользовались украинские авторы. Это объясняется тем, что в тот период украинский язык еще не был приглушен имперской цензурой.

Пропаганда и языковая политика

Отдельное внимание в видео уделяется роли государственной пропаганды. Со времен Российской империи и до советской эпохи украинские тексты уничтожались, печать на языке оригинала запрещалась, а сам украинский язык сводили к статусу "диалекта". Все это делалось для поддержки идеи "единого народа". В результате русский литературный язык стал не только результатом внутреннего развития, но и продуктом активного копирования, адаптации и поглощения других славянских источников - прежде всего украинских.

На языковую историю стоит смотреть не через очки имперской версии, а с позиции реального культурного обмена и влияния. Понимание того, как украинский язык формировал русский, - это не только вопрос лингвистики. Это ключ к самосознанию, уважению к собственному наследию и преодолению колониальных мифов.

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Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"

"Твоя Подпольная Гуманитарка" - украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

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