Старее, чем многим кажется: когда на самом деле появился украинский язык

Украинский язык имеет тысячелетнюю историю и самобытное происхождение, которое советская и не только пропаганда десятилетиями пыталась скрыть и исказить.

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Когда появился украинский язык - какой язык старше украинский или русский / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какой язык возник раньше: украинский или русский

Кто создал современный украинский язык

Когда возник новый украинский язык

Большинство украинцев даже не подозревают, насколько глубоки корни их родного языка. Несмотря на годы советской пропаганды, новейшие исследования открывают другую правду - украинский язык не является "младшей сестрой" русского, а имеет отдельное, глубокое происхождение, берущее начало еще с праславянской эпохи.

"Историю зарождения украинского языка можно условно разделить на три ключевых периода", - рассказывает автор исторического YouTube-канала "Между прочим, история".

видео дня

Главред выяснил, каков возраст украинского языка.

На каком языке говорили в Киевской Руси

Первым периодом исследователь называет праславянскую эпоху, оставившую после себя ряд морфологических признаков, общих для всех славянских языков.

В VI веке эти черты начинают меняться, и язык входит во второй этап - Древнеславянский период, когда происходят активные фонетические трансформации в различных славянских ветвях.

Смотрите видео о происхождении украинского языка:

Последний, третий период - Новославянский, начался после исчезновения редуцированных гласных. Именно в это время и начинается оформление украинского языка как отдельного явления, что впоследствии закрепляется в литературных текстах.

Что известно о YouTube канале "Между прочим, история" "Между прочим, история" - это украиноязычный YouTube-канал, который освещает интересные, часто малоизвестные исторические факты в легком и доступном формате. Канал имеет около 1 300 подписчиков. Канал сочетает короткие шортсы с полноформатными роликами, ориентированными на широкую аудиторию, которая интересуется историей. Формат подачи напоминает "живой разговор", благодаря чему информация воспринимается легко и непринужденно.

Когда появились первые украинские слова

Блогер с канала "Tokar.ua" приводит увлекательный исторический факт.

"В начале V века византийский дипломат Приск Панийский, находясь во владениях хана Аттилы на территории современной Украины, записал слова "страва" и "мед". И это - полторы тысячи лет назад!", - указывает он в видео

Эти записи подтверждают, что еще во времена гуннских поселений в Причерноморье уже звучали праукраинские слова. И хотя это лишь косвенное свидетельство, оно позволяет предположить - украинский язык или его основа существовала гораздо раньше, чем признавали советские историки.

Происходит ли украинский язык от русского - откуда появился украинский язык.

Блогеры обращаются к двум главным версиям происхождения украинского языка:

Версия №1: "общерусское происхождение" (Шахматов)

Эта теория утверждает, что украинский, белорусский и русский языки возникли из одного корня, и рассматривалась как часть так называемой "русской" языковой общности. Именно она десятилетиями господствовала в советских учебниках и школьном образовании.

"Эту гипотезу поддерживали советские языковеды, которые отрицали отдельность украинского языка", - отмечают авторы.

Версия №2: украинский - отдельный язык с древним происхождением (Шевелев)

Зато академик Юрий Шевелев, выдающийся языковед украинского происхождения, опроверг эту теорию. Его работы, написанные на украинском, английском, французском и польском языках, открывают совсем другую историю.

"На основе письменных памятников Шевелев пришел к выводу: украинский язык происходит от праславянского, который существовал со II века до н.э. до VII века н.э.", - сообщил блогер.

Для сравнения - старейшие тексты на русском языке появляются только в XI веке, когда праславянский уже не существовал не менее 400 лет.

Смотрите видео о том, откуда взялся украинский язык:

Что известно о диалектах украинского языка

Шевелев подчеркивал, что украинский язык всегда был полидиалектным, то есть базировался не только на Киевском или Полтавском диалекте, но и на галицком, буковинском, волынском.

Одна из его работ прямо указывает: "вклад Галичины в формирование украинского литературного языка" - чрезвычайно значимый.

Ученый выступал против любых попыток ограничить язык до единого стандарта, считая богатство диалектов его силой.

Политика "украинизации"

Шевелев жестко критиковал советскую политику русификации. Даже так называемая "украинизация", которая началась в 1920-х, была свернута уже через несколько лет.

"В 1928 году в Харькове утвердили написание "етер" и "плян". Но уже через 5 лет это изменили на "эфир" и "план" - начался террор против всего украинского", - объясняет академик.

После Голодомора, Второй мировой и репрессий украинских носителей языка уничтожали или заменяли переселенцами из России, продвигая миф о гармоничном двуязычии, который до сих пор использует кремлевская пропаганда.

Украинский язык - это не "молодая ветвь" русского, а отдельная, глубокая, самобытная языковая система, которая формировалась тысячелетиями. Его история - это борьба за правду, за идентичность, за будущее.

"Наш долг - говорить здесь то, чего там (в то время оккупированной СССР Украине - ред.) сказать нельзя. Опровергать неправду, которая порой распространяется оттуда", - подчеркивал Юрий Шевелев.

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Что известно о YouTube канале "Tokar.ua" Tokar.ua - популярный украинский YouTube-канал с более 84 000 подписчиков, основанный Назаром Токарем, специализирующийся на темах безопасности, космоса, технологий и геополитики. Канал отличается глубокими аналитическими видео, такими как исследование роли Илона Маска в Twitter, обзоры технологических инструментов, а также историко-политические сюжеты (например, "Общая история Кавказа и Украины" или "Почему Кубань - это Украина"). Tokar.ua ведет регулярную рубрику "Просто о сложном", где сложные явления объясняются доступным языком, а также реализует интервью с экспертами, что расширяет тематику канала.

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