Их можно услышать каждый день: популярные слова, которых нет в украинском языке

Некоторые слова, которые украинцы часто используют, являются калькой из русского языка.

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Каких слов нет в украинском языке / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие слова не присущи украинскому языку

Почему люди их употребляют

Украинский язык очень богат, но существуют некоторые слова, которые люди часто используют, но, на самом деле, их нет в нашем языке.

Главред решил разобраться, каких аббревиатур нет в украинском языке.

видео дня

Каких слов не существует в украинском языке

Языковед Алина Острожская рассказала, что существует 5 слов, которых на самом деле не существует в украинском языке, но их часто используют. Например:

УЗИ

УЗИ - это калька с русского языка, которая расшифровывается как "ультразвуковое исследование". Но украинцы не "исследуют", они "досліджують". Поэтому правильный вариант - УЗД, то есть "ультразвукове дослідження"

ЗАГС

ЗАГС - это аббревиатура, образованная в советское время. Ее активно сейчас употребляют в РФ и в Беларуси.

В Украине до 2010 года действовали ЗАГСы - ограни регистрации актов гражданского состояния. Затем их переименовали в РАГСы - органы регистрации актов гражданского состояния.

Окружающий

Окружающий - калька с русского, ведь мы знаем, что активные причастия настоящего времени на -учий, -уючий - несвойственны нашему литературному языку. И если их даже фиксируют словари, то это означает, что советская власть активно вмешивалась в наш язык.

В зависимости от контекста это слово можно заменить на:

довколишній;

навколишній;

довкілля;

оточення (про людей);

прибічники;

близькі.

Учебный

Учбовий - калька с русского прилагательного "учебный". В украинском языке мы используем прилагательное "навчальний".

МРЕО

МРЕО - это аббревиатура, которой нет в украинском языке.

"Вы могли еще слышать об украинизированном варианте МРЕВ. Однако именно эту структуру Кабмин ликвидировал в 2015 году", - отметила автор видео.

Отмечается, что вместо него соответствующие услуги предоставляют сервисные центры МВД.

Смотрите видео о том, как правильно сказать некоторые слова на украинском:

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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