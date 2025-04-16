Европа может нанести по Москве превентивный удар, но есть нюанс - Свитан

Несмотря на страх некоторых стран, Европа способна противостоять российской агрессии.

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Европе надо наращивать производство вооружений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Свитан:

Военная мощь Европы значительно больше, чем России

Европейцам нельзя ввязываться в окопную войну

Превентивный удар по РФ может отбить желание Кремля нападать на страны ЕС

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину у европейских государств возникли опасения относительно собственной безопасности. Однако Европа сейчас начинает "вставать на ноги" и страхи относительно вероятного вторжения РФ исчезают.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в Европе есть достаточно мощное производство и большое количество военной силы, которую можно задействовать.

"В конце концов, Европа - это 500 миллионов, Америка - 300 миллионов, а Россия - 100 миллионов. Если Украина и ее 26-27 миллионов человек удерживают Россию, то неужели 500 миллионов не удержат российские войска?", - отметил эксперт.

Свитан отметил, что Европа приходит к пониманию, что Россия уже не так страшна. Несмотря на это европейцам нельзя допустить начала окопной войны, ведь это приведет к большим потерям. Зато европейские страны должны отдавать приоритет производству вооружений и дальнобойных средств поражения, которые позволят "отминусовать" российскую военную машину до Урала.

Смотрите видео о возможности вторжения России в страны НАТО:

Первый удар несколькими сотнями или 1,5-2 тысячами ракет по центру принятия решений в Москве, допустим, по Кремлю и Рублевским баням, напрочь отбил бы любое желание двигаться в сторону Европы. Ведь это движение нужно только москвичам, которые засели в Кремле и на Рублевке. Если туда прилетит 1,5 тысяч ракет, а тысячу собьют, то там все равно ничего не останется. Именно такой подход и такая возможность превентивного удара остановит горячие головы в Москве и напрочь отобьет желание не-москвичей испытывать на себе этот удар", - пояснил он.

Но эксперт подчеркнул, что в целом вероятность реального противостояния РФ и стран НАТО или других европейских государств, кроме Украины, достаточно низкая.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза вторжения России в Европу - что известно

Напомним, Главред писал, что бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон предупреждал, что глава Кремля Владимир Путин не откажется от своих фантазий относительно так называемого восстановления СССР. Агрессор Россия в любом случае будет оставаться угрозой, поэтому Европе надо прекратить полагаться на США в вопросах безопасности и заняться разработкой собственных вооружений.

Ранее сообщалось, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Накануне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что Европа должна готовиться к войне с Россией.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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