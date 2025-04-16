Одна из стран ЕС на грани отмены поддержки украинских беженцев - СМИ

Помощь Румынии гражданам Украины, бежавшим от войны, может закончиться за считанные недели.

https://glavred.info/world/odna-iz-stran-es-na-grani-otmeny-podderzhki-ukrainskih-bezhencev-smi-10656536.html Ссылка скопирована

В планах потенциального президента Румынии отмена помощи украинским беженцам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

Лидер среди кандидатов на выборах в Румынии против помощи украинцам

Симион убежден, что достаточно того, что Румыния оказывает финансовую помощь Молдове

Кандидат в президенты Румынии, который возглавляет рейтинги в стране, Джордже Симион заявил, что больше не будет поддерживать другие нации, в том числе украинцев. Об этом пишет G4 Media.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) хочет отменить помощь украинцам, если займет пост президента Румынии. Объясняет это он тем, что пока его страна не выведет румынских граждан из бедности до приемлемого уровня, поддерживать другие нации в Румынии, по его мнению, не стоит.

видео дня

Кроме этого он прокомментировал финансовую поддержку Румынии Молдовы. По его словам, это якобы сепаратизм, потому что эти земли якобы принадлежат Румынии.

"На нашу землю, в Сороках, в Тыгине, пришли русские, советская власть. Они создали советскую республику, потом она стала независимой республикой. С тех пор на нас лежит клеймо, что мы должны финансировать Республику Молдова", - сказал он.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что миллионы украинских беженцев, нашедших убежище в Европейском Союзе, могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса из-за отсутствия четкого плана, регулирующего их пребывание после возможного прекращения огня с Россией.

Накануне СМИ предполагали, что даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останется в Европе навсегда. Кроме того, в случае отмены военного положения полмиллиона украинских мужчин могут выехать из страны.

Ранее в МВД Украины сообщили, что за рубежом мужчины призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, смогут оформить паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу без физического военно-учетного документа.

Больше новостей:

Кто такой Джордже Симион? Джордже Симион - румынский правый политик и общественный активист. Он является президентом Альянса за объединение румын (AUR), румынской политической партии, которая приобрела популярность после неожиданно сильного результата на парламентских выборах в Румынии 2020 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред