Могут ли супруги быть крестными для одного ребенка: священник дал честный ответ

Вы узнаете:
- Могут ли супруги быть крестными родителями для одного ребенка
- Какие церковные правила и ограничения существуют для крестных родителей
- Кого стоит выбирать крестными родителями
Выбор крестных родителей - ответственное дело, ведь именно они становятся духовными наставниками ребенка на всю жизнь. Часто возникает вопрос, могут ли супруги быть крестными родителями одного ребенка, особенно учитывая церковные традиции и каноны. Священник ПЦУ Алексей Филюк разъяснил, при каких условиях пара может выполнять эту важную роль и какие существуют ограничения в отношении крестных родителей.
Отец утверждает, что супруги могут стать крестными родителями для одного ребенка, если они являются верующими, практикующими христианами и придерживаются церковных правил.
"Если пара венчана, является практикующими христианами, исповедуется, причащается, знает основы веры, то нет препятствий для того, чтобы они стали крестными родителями и наставниками для будущего крестника", - подчеркнул отец Алексей.
В то же время священник обратил внимание на существующие церковные запреты согласно апостольским правилам. Например, крестный отец не может жениться на крестнице или ее матери.
Филюк также отметил, что крестными родителями нужно выбирать ответственных и верующих людей, а не случайных знакомых, которые формально соглашаются на эту роль, но не исповедуют христианских ценностей и не знают основ веры.
"Христианскую пару, супругов, можно брать крестными - никаких запретов на это нет", - подытожил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Могут ли быть супруги крестными родителями для одного ребенка?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
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Кроме того, священник Алексей Филюк объяснил, когда священник может рассказать чужую исповедь. Оказывается, существует одно исключение, ведь отцы не имеют права разглашать детали исповеди верующих.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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