Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священника

Священник Филюк рассказал, есть ли подоплека в поверье, которое запрещает копать чеснок и лук, если в селе кто-то умер.

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Можно ли копать чеснок и лук, если в селе умер человек / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из TikTok

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Правда ли, что нельзя копать чеснок и лук, если в селе умер человек

Влияет ли смерть человека на качество или сохранность овощей

Во многих украинских селах до сих пор бытуют поверья, связанные со смертью. Одно из них - запрет копать чеснок и лук, если в общине кто-то умер, иначе урожай якобы может сгнить. Однако священник ПЦУ Алексей Филюк развенчал этот миф и объяснил, что такие страхи не имеют основания.

По словам священника, смерть человека не имеет никакого отношения к урожаю овощей.

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"Что чеснок и лук имеют общего с покойником? Человек умер - это естественный процесс, тело возвращается в землю, и это никоим образом не влияет на урожай", - отметил священник.

Филюк добавил, что главная причина порчи чеснока и лука - это погода и неправильный сбор. Если хозяйка или хозяин собрал урожай вовремя, когда чеснок и лук подсохли, то риск загнивания минимален. Однако если затянуть с выбором, а ночью пойдет дождь и длительное время будет сыро, то овощи могут испортиться.

Он также пошутил о суевериях, которые перекладывают все проблемы на покойника, когда на самом деле причина может быть в невнимательности хозяйки. Священник отметил, что опасения якобы умерший испортит закрутки или овощи - безосновательны.

"Похоронили человека и дальше работаем", - подытожил он.

По его словам, если хозяйка выполняет работу хорошо, ничего плохого не случится.

Смотрите видео с объяснением священника, можно ли выкапывать чеснок и лук, когда в селе есть покойник:

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Кроме этого, священник Алексей Филюк объяснил, когда священник может рассказать чужую исповедь. Оказывается, что есть одно исключение, ведь отцы не имеют права рассказывать детали исповеди верующих.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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