'Оно тоже хотело жить': священник честно ответил, грех ли убивать мух и комаров

Вопрос уничтожения насекомых часто смущает верующих, ведь каждая жизнь ценна.

https://glavred.info/life/ono-tozhe-hotelo-zhit-svyashchennik-chestno-otvetil-greh-li-ubivat-muh-i-komarov-10683911.html Ссылка скопирована

Священник ПЦУ объяснил, можно ли убивать насекомых / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Является ли грехом убивать мух, комаров и других мелких вредителей

Нужно ли идти к исповеди после убийства мухи или комара

Летом, когда насекомые массово появляются в домах, многие задумываются, допустимо ли с точки зрения христианской морали уничтожать живых существ. Свое видение этой ситуации высказал священник ПЦУ Алексей Филюк.

По его словам, такое действие не является греховным, а борьба с вредителями вполне оправдана.

видео дня

"Грех - это убить человека. А если муха меня кусает, то я ее убью и греха в том нет. Так же и с врагом, который пришел в Украину с оружием. Пришел с оружием - то и уйдёшь от оружия", - пояснил отец Алексей.

Он добавил, что к исповеди идти не нужно, если убил комара, муху или другое насекомое-вредителя. По его мнению, такие создания, которые наносят вред или мешают спокойствию человека, не являются объектом для морального раскаяния.

"Муха или комар кусается - хляп, и греха нет. Сейчас некоторые зоозащитники говорят: "А оно тоже хотело жить". Но если хотите жить - не суйтесь туда, где вас не просят", - добавил Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли убивать насекомых и других вредителей:

Как ранее сообщал Главред, бывают случаи, когда после смерти кого-то из родных он приходит во снах кому-то из членов семьи. Священник сказал, что делать, когда снится покойник.

Также священник рассказал, можно ли выпить кофе перед причастием.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред