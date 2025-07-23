'Оно тоже хотело жить': священник честно ответил, грех ли убивать мух и комаров

Вы узнаете:
- Является ли грехом убивать мух, комаров и других мелких вредителей
- Нужно ли идти к исповеди после убийства мухи или комара
Летом, когда насекомые массово появляются в домах, многие задумываются, допустимо ли с точки зрения христианской морали уничтожать живых существ. Свое видение этой ситуации высказал священник ПЦУ Алексей Филюк.
По его словам, такое действие не является греховным, а борьба с вредителями вполне оправдана.
"Грех - это убить человека. А если муха меня кусает, то я ее убью и греха в том нет. Так же и с врагом, который пришел в Украину с оружием. Пришел с оружием - то и уйдёшь от оружия", - пояснил отец Алексей.
Он добавил, что к исповеди идти не нужно, если убил комара, муху или другое насекомое-вредителя. По его мнению, такие создания, которые наносят вред или мешают спокойствию человека, не являются объектом для морального раскаяния.
"Муха или комар кусается - хляп, и греха нет. Сейчас некоторые зоозащитники говорят: "А оно тоже хотело жить". Но если хотите жить - не суйтесь туда, где вас не просят", - добавил Филюк.
Смотрите видео о том, можно ли убивать насекомых и других вредителей:
@o.filiuk1
Будет ли грехом, если убивать мух, насекомых и других вредителей?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Как ранее сообщал Главред, бывают случаи, когда после смерти кого-то из родных он приходит во снах кому-то из членов семьи. Священник сказал, что делать, когда снится покойник.
Также священник рассказал, можно ли выпить кофе перед причастием.
Вас также может заинтересовать:
- Не навредит ли человеку, если в его одежду одели умершего: священник раскрыл правду
- Можно ли вдове печь каравай на свадьбу: священник дал резкий ответ
- "Так же, как и есть": священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред