Можно ли вдове печь каравай на свадьбу: священник дал резкий ответ

Священник подробно объяснил, есть ли негативная связь между статусом вдовы и приготовлением каравая на свадьбу.

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Запрет на выпекание каравая вдовам - не более чем выдумка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Выдумка ли то, что вдова не может печь каравай на свадьбу

Кому разрешено печь каравай и другие блюда на свадьбу

Издавна немало праздников и обрядов у украинцев связаны с верованиями. Например, бытует мнение, что вдовам нельзя печь каравай на свадьбу. Действительно ли это так в TikTok рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Главред узнал, что по его словам, подобное верование не более, чем выдумка. Вдова может печь каравай. Главное чтобы у нее было желание к этому, потому что церковь никак не запрещает женщинам, у которых умер муж, готовить выпечку на свадьбу.

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При этом Филюк отметил, что все зависит от самого человека. Если он добрый, искренний и человечный, то женщина может порадовать свою крестницу приготовлением каравая. А вдова она или нет - никак на это не влияет.

"Не делаем одних черными или белыми. Все одинаковы перед Богом и если она имеет желание, то пусть печет и торт, и каравай. Если имеет деньги, то пусть еще два пирога в придачу печет", - добавил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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