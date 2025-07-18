Можно ли вдове печь каравай на свадьбу: священник дал резкий ответ

Вы узнаете:
- Выдумка ли то, что вдова не может печь каравай на свадьбу
- Кому разрешено печь каравай и другие блюда на свадьбу
Издавна немало праздников и обрядов у украинцев связаны с верованиями. Например, бытует мнение, что вдовам нельзя печь каравай на свадьбу. Действительно ли это так в TikTok рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
Главред узнал, что по его словам, подобное верование не более, чем выдумка. Вдова может печь каравай. Главное чтобы у нее было желание к этому, потому что церковь никак не запрещает женщинам, у которых умер муж, готовить выпечку на свадьбу.
При этом Филюк отметил, что все зависит от самого человека. Если он добрый, искренний и человечный, то женщина может порадовать свою крестницу приготовлением каравая. А вдова она или нет - никак на это не влияет.
"Не делаем одних черными или белыми. Все одинаковы перед Богом и если она имеет желание, то пусть печет и торт, и каравай. Если имеет деньги, то пусть еще два пирога в придачу печет", - добавил священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Почему вдове нельзя печь каравай на свадьбу ????♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Читайте также:
- На поиск разгадки всего 9 секунд: паука заметит только очень внимательный человек
- Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с серфером за 23 секунды
- Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред