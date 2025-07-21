Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

Чтобы комары не испортили летний вечер, стоит знать несколько эффективных методов, которые быстро помогут отпугнут насекомых.

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Что отпугивает комаров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как защитить дом от комаров

Какие запахи отпугивают надоедливых насекомых

Ничто так не портит летнюю ночь, как неприятные укусы комаров. В аптеках или магазинах есть немало средств для отпугивания этих надоедливых насекомых, но они не всегда эффективные. Поэтому Главред со ссылкой на Martha Stewart собрал лучшие методы, которые быстро отпугнут комаров.

Свечи или растения с цитронеллой

Один из самых простых способов отпугнуть комаров от вашего барбекю - зажечь свечу цитронеллы.

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"Свечи из цитронеллы были основным средством для отпугивания комаров. Они маскируют ваши выбросы углекислого газа, сбивая с толку их системы отслеживания", - говорит специалист по борьбе с вредителями Крис Баньяра.

Растения цитронеллы также могут быть эффективными и помогают разнообразить ваш сад. Они имеют цитрусовый запах, который ненавидят комары.

Разместите осушитель воздуха возле окон или дверей

Этот совет пригодится тем, кто живет во влажных местностях - там вероятность нашествия комаров значительно выше.

Важно не забывать опорожнять резервуары с водой, чтобы не создавать новых мест для размножения насекомых.

Чем меньше воды во дворе - тем меньше комаров

Комары размножаются в воде, которая застаивается более 24 часов.

"Проверьте все после дождя или полива. Если вода удерживается дольше 24 часов, это место для размножения комаров. Даже крышечки от бутылки может быть достаточно", - отмечает лицензированный дезинсектор Аллан Боссел.

Ограничьте время пребывания на свежем воздухе вечером и на рассвете

Хотя восход и закат солнца могут быть волшебным временем суток с эстетической точки зрения, это также время, когда вы с наибольшей вероятностью "встретитесь" с комарами.

"Это пиковые часы комаров, потому что воздух спокойный, а света мало", - говорит Боссел.

Если вам приходится выходить на улицу в это время, используйте свечи и репелленты, отпугивающие комаров, и обязательно надевайте защитную одежду.

Используйте вентилятор

Вентилятор - полезный девайс летом, который спасает не только от жары, но и от комаров.

Эксперты объясняют, что насекомые не переносят движение воздуха, поскольку оно затрудняет им полет и мешает улавливать запахи.

Повесьте домик для летучих мышей

Летучие мыши - естественные истребители комаров. Домик стоит разместить на высоте около 2.5 м и в укромном месте. Следует помнить, что летучие мыши не любят шум и свет. Если летучие мыши появятся в вашем дворе, то навсегда можно забыть о надоедливых комарах.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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