Не только из-за группы крови: почему комары кусают одних людей чаще, чем других

Генетик объяснил, почему "сладкая кровь" не более, чем миф.

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Какая группа крови больше всего привлекает комаров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сказал Коляда:

Комаров привлекают люди с первой группой крови

На выбор комара, кого кусать, влияет целый комплекс факторов

Июль - разгар сезона комаров, которые беспощадно кусают одних людей, а к другим даже не подлетают. Бытует мнение, что причиной этого является группа крови у человека. Однако это не единственный фактор, который влияет на выбор комаров.

Главред узнал, что действительно существуют исследования, которые доказывают, что люди с первой группой крови более привлекательны для комаров. Но это не значит, что они будут кусать только их.

видео дня

Об этом в TikTok рассказал украинский ученый в области генетики Александр Коляда. По его словам, на то, кого комары будут кусать чаще влияют такие факторы, как дыхание, тепло и бактерии на коже.

"Комары не кусают случайно, они ориентируются по комплексу различных сигналов, которые выдает наше тело. Наиболее изученные факторы, привлекающие комаров - это СО2 - углекислый газ. Главный ориентир для комаров - чем больше вы его вдыхаете, тем больше вы привлекаете", - пояснил он.

Также комары выбирают своих "жертв" в зависимости от того, какая физическая активность, масса тела и состояние здоровья у человека. Важным для комаров является и запах кожи человека.

Смотрите видео о том, кого и почему чаще кусают комары:

@alex.koliada Пишите в комментариях, если нужен пост о том, как защититься от комаров? ♬ оригинальный звук - Alex Koliada

Комаров привлекают молочная кислота, аммиак, мочевина - бактерии, которые живут на поверхности нашей кожи. А если у человека будет теплое и влажное тело - это станет сигналом для комаров, что перед ними живой объект с хорошим кровотоком.

Кроме этого, комары чаще кусают беременных женщин и людей, которые сильно опьянели.

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О персоне: Александр Коляда Александр Константинович Коляда - украинский генетик, популяризатор науки, ведущий научно-популярного телешоу "ЭксперименТЫ", пишет Википедия.

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