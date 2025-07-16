Не навредит ли человеку, если в его одежду одели умершего: священник раскрыл правду

Священник Филюк рассказал правду об одежде покойного и "роковых" последствиях.

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Можно ли одевать умершего в свои вещи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Действительно ли нельзя одевать покойного в чужую одежду

Позовет ли душа покойника за собой владельца чужой одежды

Какова позиция священника ПЦУ Алексея Филюка

Существует древнее народное поверье, которое передается из поколения в поколение: одевать покойного следует только в его собственную одежду. В этом укоренилась не только традиция, но и глубокое убеждение, что чужая одежда на покойном может стать роковой для живого человека.

Считается, что душа покойника, оказавшись в чужом наряде, вскоре позовет за собой настоящего владельца вещи. Однако священник ПЦУ Алексей Филюк рассказал, навредит ли человеку, если его в одежду одели умершего.

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"В жизни бывает всякое. Если ваши вещи попали в гроб умершего - это не беда. Все зависит от вашей веры. Если вы боитесь - то сами себя точите, как ржавчина железо", - отметил отец Алексий.

Священник привел личный пример. По его словам, когда погиб дед Иван, он одел его в свою рубашку, брюки, галстук и жакет из шкафа - и ничего плохого не произошло.

"Похоронили дедушку, как министра. Прошло уже более 10-15 лет - и я жив, слава Богу", - рассказал священник Филюк.

Он призвал не бояться таких вещей, а больше заботиться о состоянии своей души. Главное, по словам Филюка, беречь свою душу и жить по евангельским заповедям, избегая греха, потому что именно грех калечит человека.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как сообщал Главред, ранее священник Филюк разъяснил, что делать со старым деревянным крестом после того, как на могиле установили памятник. По его словам, такой крест не следует просто выбрасывать.

Также отец Алексей объяснил, обязательно ли хоронить покойников в новой одежде.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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