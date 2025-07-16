Обязательно ли хоронить покойников в новой одежде: священник объяснил, как поступить

Вы узнаете:
- Обязательно ли хоронить покойника в новой одежде
- Какие требования церкви относительно погребальной одежды
- Можно ли хоронить умершего в подержанной одежде
Смерть - болезненная тема, а вместе с ней возникает множество вопросов, связанных с погребением. Одна из распространенных традиций - одевать умершего исключительно в новые вещи. Часто это считают обязательным условием "правильного" захоронения. О погребальной одежде рассказал священник ПЦУ Алексей Филюк.
По его словам, это не предусмотрено никакими церковными правилами. Главное, чтобы одежда была чистой и опрятной.
"Нет никаких предписаний, что покойника надо хоронить именно в новом. Даже в спортивном костюме можно похоронить - никто не проверяет, в чем он одет, ни в морге, ни в церкви. Это вопрос личный. Главное, чтобы чистенькие вещи были", - отметил священник.
Отец Филюк также подчеркнул, что если умерший при жизни имел любимую одежду, например, вышиванку, то вполне уместно похоронить его именно в ней. Если же одежда уничтожена (например, в пожаре), тогда, конечно, следует купить новую, но это не является обязанностью.
"У меня сосед умер - я ему дал рубашку, пиджак, потому что надо было похоронить. Так и похоронили. Здесь главное не то, в чем похоронили, а чтобы прожили жизнь с Богом. Новая одежда - не обязательно", - сказал священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
Как ранее сообщал Главред, священник Филюк объяснил, что делать со старым крестом после установки памятника. По его словам, старый крест с могилы после установки памятника не стоит просто выбрасывать.
Также священник объяснил, почему покойника выносят ногами вперед.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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