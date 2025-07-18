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Можно ли выпить кофе перед причастием: священник дал однозначный ответ

Алёна Воронина
18 июля 2025, 16:30
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Священник сказал, будет ли это грехом - выпить кофе перед причастием.
Кофе, священник Алексей Филюк
Можно ли выпить кофе перед причастием/ коллаж: Главред, unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли выпить кофе перед причастием
  • Можно ли что-то есть или пить перед причастием, если человек болен

Если человек планирует в определенный день пойти в церковь к причастию, то перед этим нельзя ничего пить или есть. Но, как известно, многие люди имеют привычку пить утром после пробуждения чашку кофе.

Можно ли выпить чашку кофе перед причастием? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Кофе можно после причастия. Но перед таинством Евхаристии и причастия в православной церкви не разрешено ни кофе, ни водички, ни еды. В греко-католической церкви - там есть разрешение синода для того, чтобы люди за два часа до причастия могли употребить какую-то легкую пищу", - отметил священник.

В то же время он отметил, что если человек болеет, то в этой ситуации для него будут совсем другие правила.

"Если человек болен, ему надо колоть инсулин, то ему можно немного выпить водички, какую-то канапку - из-за того, что человек болен, больным это разрешается. Если вы здоровы, чувствуете себя нормально, то Евхаристию, причастие принимаем натощак. Пришли в церковь, молились, причастились, а уже тогда идите себе с друзьями на кофе", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, можно ли выпить кофе перед причастием:

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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