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То, что он не нужен - миф: зачем аппендикс в организме человека и можно ли жить без него

Алёна Воронина
18 июля 2025, 14:36
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На самом деле аппендикс играет очень важную роль в каждом организме и сильно влияет на наш иммунитет.
Девушка, хирург Виктор Сидоренко
Зачем аппендикс в организме человека/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Зачем нужен аппендикс
  • Можно ли жить без аппендикса
  • Что будет если удаляют аппендикс

Ранее в медицинских кругах считалось, что аппендикс вообще лишний в человеческом организме, и что это рудимент - то есть орган, который потерял свое первоначальное значение в процессе эволюции. Поэтому его без колебаний могли удалять. Однако в наше время это мнение изменилось, в процессе исследований оказалось, что этот орган необходим.

Оказывается, именно аппендикс в детском возрасте отвечает за врожденный иммунитет. Этот орган как бы своеобразное убежище для микроорганизмов. Когда в кишечнике вследствие болезней погибает естественная флора, именно из аппендикса приходит подкрепление. Об этом рассказывается в сюжете "Сніданку з 1+1".

видео дня

Аппендикс похож на узкую извилистую трубочку. Его длина у взрослого человека составляет от 2 до 20 сантиметров. Воспаление аппендикса - одно из самых распространенных заболеваний в хирургии. На него приходится почти 70% всех хирургических операций брюшной полости.

Интересно, что аппендикс - подвижный орган. У него лишь одна точка прикрепления. У всех людей он крепится в разных местах. Именно поэтому при воспалении аппендицита может болеть и с правой стороны, и с левой, и даже отдавать в почки. Аппендицит может возникнуть в любом возрасте.

Врач-хирург Виктор Сидоренко в сюжете "Сніданку з 1+1" рассказал, что воспаленный аппендикс нужно оперировать. Также он описал, на какие симптомы нужно обратить внимание и когда нужно срочно возвращаться к врачу, чтобы не было поздно.

"Если есть боль в черве, и эта боль продолжается от 4-х часов. Если вы не женщина, и у вас не месячные... Девушки об этом обычно знают, те, кто чувствуют свою овуляцию, те, у кого болезненные месячные - они это знают. Но если они видят, что что-то идет не так, то умная девушка идет к гинекологу, а умный гинеколог направит ее к хирургу обязательно. У мужчин это несколько проще, потому что справа - там, где болит обычно аппендикс - у мужчин расположен или аппендикс, или мочеточник", - отметил врач.

Хирург подчеркнул, что, согласно украинским законам и правилам - и медицинским, и юридическим - аппендицит должен быть оперирован в течение 2-х часов с момента установления этого диагноза.

Аппендицит могут оперировать различными методами, но этот метод должен подобрать только хирург.

Смотрите видео о том, зачем аппендикс в организме человека:

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Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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иммунитет аппендицит
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