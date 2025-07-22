"Если зовет баба Аня с собой": священник сказал, что делать, когда снится покойник

Священник объяснил, что нужно делать, если постоянно снится человек, который умер.

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Священник сказал, что делать, когда снится покойник/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что делать, когда снится покойник

Как сделать так, чтобы покойник прекратил сниться

Бывают случаи, когда после смерти кого-то из родных покойник приходит во снах кому-то из членов семьи.

О том, что делать, если снится покойник, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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По его словам, если начал постоянно сниться покойник, то на самом деле нужно меньше думать об этом человеке.

"Если уже снится и зовет баба Аня вас с собой, то вы себе говорите: "Баба, ты уходи, а я еще хочу на земле побыть. Если очень вам, как бы сказать, надоедает какой-то мертвец из семьи во снах, тогда уже можно заказать панихиду, может будет легче", - отметил он.

Священник отметил, что может возникнуть такой эффект, что нам будет сниться человек, о котором мы постоянно думаем.

"А что же больше делать? Меньше думать. Если я думаю о лошадях и пони, то мне снятся лошади и пони. Если человек думает об умерших, то ему в основном и снятся умершие. Это психологически. А что делать здесь? Да ничего не делать. Можно панихиду заказать, вспомнить их молитвенно, чтобы там было успокоение их душам", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео с комментарием священника о том, что делать, когда снится покойник:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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