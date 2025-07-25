Обязательно ли класть покойному копейки: священник дал ответ

В народе верят, что монеты в гробу - это плата за "вход" в потусторонний мир, поэтому так распространено оставлять их в гробу. Но правда ли стоит это делать?

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Обязательно ли класть покойному копейки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Обязательно ли класть покойному копейки

Стоит ли верить в такое суеверие

В народе распространена практика оставлять в гробу возле покойного копейки - мол, это плата за "вход" в потусторонний мир.

Но действительно ли стоит придерживаться такой традиции и имеет ли это хоть какую-то пользу для покойника? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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"Это суеверие и обрядовость. Знаете, какая-то такая древняя-древняя, как фараонов когда-то хоронили. Но христианам главное прожить жизнь с Богом, по Евангелию, по Библии, не нарушать заповедей божьих. И все равно, или его голого похоронят, или без копеек, или даже без одежды - душа предстанет перед Богом и будет с ним. Если мы верим в Бога здесь, то и там в вечности будем с Богом. Копейки, палки (знаете, как бабушка ходила с палкой, то говорят, что класть палку надо) - хотите себе кладите, но оно не помогает, ничего не добавляет, ничего не забирает", - пояснил священник.

Также он отметил, что если снятся умершие и что-то просят, то это скорее всего является результатом того, что человек остро чувствует потерю кого-то из родных и думает о нем/ней.

"Иногда кто-то пишет: "А мне снилось, что бабушка говорила, чтобы я ей очки еще положила". Это все, знаете, мы же жили с людьми, они даже снятся из-за того, что мы их помним, мы их знаем. И нам снится, что где-то зовут, где-то что-то кричат, где-то хлеба просят, где-то что-то другое. Это все есть, знаете, воспоминания, эмоции, и это все никуда не денется. Умершим вечная память, а тем, кто живет - ума, чтобы жить с Богом", - сказал отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, обязательно ли класть усопшему копейки:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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