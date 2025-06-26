Страшнее мухомора и есть в каждом лесу: какой самый опасный гриб Украины

Вы узнаете:
- Какой гриб самый ядовитый в Украине
- Какие симптомы отравления грибами
Собирать грибы в лесу - это очень интересно и полезно, однако делать это следует правильно, потому что в Украине есть множество опасных и ядовитых грибов.
Автор канала Характерник на YouTube назвал ТОП-4 самых ядовитых грибов Украины, передает Главред.
Синяк или черный гриб
Это опасный двойник белого гриба. В сыром виде ядовит, вызывает тошноту, рвоту и бред. Но после длительной термической обработки он теряет часть токсинов.
"В некоторых странах его даже едят. Но в Украине он считается несъедобным и ядовитым", - говорится в видео.
Смертельная паутина или паутинник горный
Отмечается, что первых несколько дней после поедания этого гриба ничего не происходит, а затем медленный отказ почек.
"Яд коварный, симптомы проявляются поздно, а лекарств нет. Особенно опасен из-за того, что он похож на опенок", - подчеркнул автор видео.
Галерина бахромчатая
Этот гриб разрушает печень на клеточном уровне. Смертельна даже минимальная доза. Что важно, растет он на древесине и похож на опята.
Бледная поганка
Мужчина отметил, что это легенда среди ядовитых грибов.
"Одна шапочка и смерть в 90% случаях. Аматоксины медленно уничтожают печень и почки. А симптомы появляются через 12-24 часа, когда шансов почти нет. Это самый опасный гриб Украины", - подытожил автор видео.
Какие грибы самые ядовитые в Украине - видео:
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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