Страшнее мухомора и есть в каждом лесу: какой самый опасный гриб Украины

В Украине есть много ядовитых грибов, о которых не все знают.

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Какие грибы ядовитые / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой гриб самый ядовитый в Украине

Какие симптомы отравления грибами

Собирать грибы в лесу - это очень интересно и полезно, однако делать это следует правильно, потому что в Украине есть множество опасных и ядовитых грибов.

Автор канала Характерник на YouTube назвал ТОП-4 самых ядовитых грибов Украины, передает Главред.

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Синяк или черный гриб

Это опасный двойник белого гриба. В сыром виде ядовит, вызывает тошноту, рвоту и бред. Но после длительной термической обработки он теряет часть токсинов.

"В некоторых странах его даже едят. Но в Украине он считается несъедобным и ядовитым", - говорится в видео.

Гриб синяк / фото: Википедия

Смертельная паутина или паутинник горный

Отмечается, что первых несколько дней после поедания этого гриба ничего не происходит, а затем медленный отказ почек.

"Яд коварный, симптомы проявляются поздно, а лекарств нет. Особенно опасен из-за того, что он похож на опенок", - подчеркнул автор видео.

Гриб паутинник горный / фото: Википедия

Галерина бахромчатая

Этот гриб разрушает печень на клеточном уровне. Смертельна даже минимальная доза. Что важно, растет он на древесине и похож на опята.

Гриб галерина бахромчатая / фото: Википедия

Бледная поганка

Мужчина отметил, что это легенда среди ядовитых грибов.

"Одна шапочка и смерть в 90% случаях. Аматоксины медленно уничтожают печень и почки. А симптомы появляются через 12-24 часа, когда шансов почти нет. Это самый опасный гриб Украины", - подытожил автор видео.

Гриб бледная поганка / фото: Википедия

Какие грибы самые ядовитые в Украине - видео:

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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