Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибов

Мужчина рассказал, существует ли метод сбора грибов, который считается правильным.

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Как собирать грибы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как стоит срывать грибы

Как метод сбора влияет на грибницу

Многие украинцы любят ездить в лес и собирать там грибы. Однако, любители этого дела часто спорят о том, как правильнее собирать грибы - срезать ножиком или выкручивать ножку.

Главред решил разобраться, как нужно собирать грибы.

видео дня

Можно ли срезать грибы ножом

Автор канала Характерник на YouTube в своем видео рассказал, что много лет грибников делили на два лагеря. Одни срезают грибы, а другие - выкручивают.

"Каждый был убежден, что именно его метод правильный. Но стоит понимать, что гриб - это не все "растение", а лишь его "плод". Основная часть - это грибница, которая живет под землей", - подчеркнул он.

Рассказывается, что в Швейцарии провели уникальный эксперимент, который длился 27 лет - с 1977 по 2003 год. Ученые хотели узнать, действительно ли есть разница, как собирать грибы.

"Для этого они разделили лес на отдельные участки. На одних грибники срезали грибы, а на других - выкручивали. А еще были контрольные зоны, где грибы вообще не трогали. Но оказалось, что никакой разницы нет, ведь на грибницу это совсем не влияет", - подытожил автор видео.

Как срывать грибы правильно - видео:

Календарь грибника / Инфографика: Главред

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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