Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибов

Вы узнаете:
- Как стоит срывать грибы
- Как метод сбора влияет на грибницу
Многие украинцы любят ездить в лес и собирать там грибы. Однако, любители этого дела часто спорят о том, как правильнее собирать грибы - срезать ножиком или выкручивать ножку.
Главред решил разобраться, как нужно собирать грибы.
Можно ли срезать грибы ножом
Автор канала Характерник на YouTube в своем видео рассказал, что много лет грибников делили на два лагеря. Одни срезают грибы, а другие - выкручивают.
"Каждый был убежден, что именно его метод правильный. Но стоит понимать, что гриб - это не все "растение", а лишь его "плод". Основная часть - это грибница, которая живет под землей", - подчеркнул он.
Рассказывается, что в Швейцарии провели уникальный эксперимент, который длился 27 лет - с 1977 по 2003 год. Ученые хотели узнать, действительно ли есть разница, как собирать грибы.
"Для этого они разделили лес на отдельные участки. На одних грибники срезали грибы, а на других - выкручивали. А еще были контрольные зоны, где грибы вообще не трогали. Но оказалось, что никакой разницы нет, ведь на грибницу это совсем не влияет", - подытожил автор видео.
Как срывать грибы правильно - видео:
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Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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