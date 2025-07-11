Большинство на них даже не смотрит: названы самые полезные грибы в Украине

Стоит помнить, что собирать грибы нужно очень осторожно и внимательно.

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Полезные грибы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие грибы положительно влияют на кишечник

Какой гриб называют "грибом долголетия"

Многие любят собирать грибы в лесу. Проблема лишь в том, что мало кто знает, какие грибы можно собирать, и какие из них вкусные.

Главред решил разобраться, какие самые полезные грибы в Украине.

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Какие грибы полезные и вкусные

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, о ТОП-5 самых полезных грибов Украины, которые, по его мнению, стоит попробовать всем.

Сыроежка - пятое место

Это гриб, который часто обходят стороной, но зря. Он легкий для желудка, идеален для людей с чувствительным пищеварением.

"Сыроежка содержит полезные вещества, которые положительно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта и микрофлоры", - говорится в видео.

Подберезовик - четвертое место

Этот гриб также считается относительно легким для пищеварения, а благодаря своей волокнистой структуре, дает длительное насыщение. Кроме того, подберезовик имеет мягкое противовоспалительное действие и способствует естественному очищению организма.

Лисичка - третье место

В лисичках практически не бывает червей. Они поддерживают иммунитет, зрение и улучшают работу печени.

Опенок осенний - второе место

В некоторых странах этот гриб считают "грибом долголетия". Важно знать, что он условно-съедобный.

"Сырой или недоваренный он может быть токсичным и вызвать отравление. Но после отваривания разрушаются хитиновые стенки и гриб становится максимально питательным и полезным. Помогает с бессонницей, поддерживает нервную систему и печень, а также является прекрасным средством от тревожности и старения", - отметил мужчина.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

Белый гриб - первое место

Это король леса. Он один из самых ценных в лесу. Белый гриб хорошо усваивается, имеет насыщенный вкус, а также содержит много полезных веществ, которые поддерживают иммунитет и обмен веществ.

"Интересно, что после сушки полезные вещества не только сохраняются, а их концентрация увеличивается в 3-5 раз", - отметили в видео.

Какие полезные грибы можно найти в Украине - видео:

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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