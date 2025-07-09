Что кладут в гроб и как поминают умерших: обычаи и традиции похорон в Украине

В Украине существует целая система ритуалов и верований, связанных со смертью, погребением и почитанием умерших.

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Священник ПЦУ о коливо, тризне и других украинских традициях поминовения умерших / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что клали в гроб

Какие песни звучали на похоронах

Когда поминают умерших

Смерть в традиционной украинской культуре была не только завершением земной жизни, но и переходом в другой мир, к жизни среди предков. Наши предки издавна верили, что душа не исчезает, а продолжает существовать рядом с живыми, влияя на их судьбу. Поэтому процесс погребения, тризны и последующие поминки имели не только религиозное или обрядовое, но и глубокое символическое значение.

Жизнь после смерти

Древние раскопки свидетельствуют о том, что еще с древнейших времен украинцы верили в жизнь после смерти. Они тщательно придерживались погребальных обрядов, которые должны были помочь душе умершего обрести покой и перейти в мир предков. Эти обряды отражали веру в то, что души покойников остаются вблизи своих родственников и могут появляться в определенные дни.

видео дня

Традиция "гостить" предков сохранилась в виде поминальных обедов, милостыни для убогих и специальных Богослужений в определенные дни, пишет сайт Украинские традиции.

Что кладут в гроб

Согласно народным обычаям, человеку, который умирает, следует дать в руки зажженную свечу, освященную на Сретение. В гроб традиционно клали освященное на Успение зелье, ветку ивы, освященную в Вербное воскресенье, а детям - обязательно яблочко как символ невинности.

Умершим под голову клали вышитую подушку, а лицо накрывали вышитым полотенцем - наподобие казацкой китайки, - что символизировало честь и прощание с родом.

Песни на прощание

Во время похорон особо уважаемых людей, в частности деятелей культуры, часто исполняют духовные и национальные песни. Звучит "Заповіт" Тараса Шевченко - своеобразный гимн украинского духа.

Воинам украинских армий над могилой исполняют песню "Журавли: Богдана и Льва Лепких - как символ прощания с жизнью и борьбы за Родину.

Тризна - древняя похоронная пиршество

Тризна - это традиционное застолье после похорон. В древности считали, что душа не найдет покоя без тризны. Сегодня она является формой благодарности семьи гостям за участие в прощании. Обязательным блюдом является коливо или кутья без мака (мак символизирует жизнь).

Священник ПЦУ Алексей Филюк говорит, что никто никого не заставляет делать поминальный обед. В то же время, по его словам, греха в поминальном обеде нет.

"Умершим этого не надо - это нужно живым. Они живут до тех пор, пока мы их помним. Вас никто ни к чему не принуждает: кто хочет - делает, а кто не хочет - не делает. Но греха в поминальном обеде нет", - отметил отец Алексей.

Постепенно распространяется новая традиция: во время тризны собирают добровольные пожертвования на благотворительные или общественные цели. Это является современной формой древнего обычая - угощать бедных и путников в память об умершем.

Смотрите видео с объяснением священника, обязательно ли делать поминальный обед:

Когда поминают умерших

Народный календарь определяет ключевые дни для поминовения усопшего - третий, девятый и сороковой день после смерти. Это соответствует представлениям о пути души после смерти и те периоды, когда она больше всего нуждается в молитве. Церковь не отрицает этой практики.

Особое значение приобретает сороковой день, когда во время службы на тетрапод ставят пять хлебов и пять видов овощей - в память о чуде Христа, насытившего пятью хлебами тысячи.

Годовщина и почтение памяти

Через год отмечают первую годовщину смерти - важное событие, которое, кроме Богослужения, часто сопровождается "обедом" или тризной, особенно на востоке Украины. В древности на эти обеды приглашали нищих и путников - как проявление милосердия и уважения к усопшему.

В дальнейшем, каждый год, почитается память в день смерти - молитвами и добрыми делами. Такое чествование не позволяет стереть из памяти родственные связи и сохраняет преемственность поколений.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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