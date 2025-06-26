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"Пойдешь следом": священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окна

Руслана Заклинская
26 июня 2025, 20:57
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Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, почему не стоит наблюдать за похоронной процессией через окно.
'Пойдешь следом': священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окна
Священник ПЦУ рассказал, почему не стоит наблюдать за похоронами через окно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Можно ли смотреть на похоронную процессию через окно
  • Почему не стоит смотреть на похороны через окно

В народе существует поверье, что наблюдать за похоронной процессией через окно не стоит, поскольку это может навлечь болезни или даже есть риск "пойти вслед за покойником". Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк призывает не верить в такие суеверия.

Он отмечает, что главная причина, почему не стоит смотреть на похороны через окно, - это элементарное неуважение к умершему.

видео дня

"Если провожаем, например, деда Алексея, который прожил 95 лет, работал, трудился, то надо выйти и провести человека в последний путь. Потому что чего смотреть через окно? Это проявление неуважения к умершим", - отметил отец Алексей.

По его словам, каждый человек заслуживает достойного прощания, особенно если всю жизнь тяжело работал. В то же время он подчеркнул, что суеверия не имеют под собой никакой христианской или логической основы.

"Люди повыдумывали всяких суеверий и в них верят. Но действительно - будьте добрыми людьми. А если кто-то болен или старенький, то, конечно, может посмотреть из окна - всякое бывает. Но, если можете, выйдите на дорогу. На похороны желательно идти - провести в последний путь", - добавил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

@o.filiuk1

Почему нельзя смотреть на похоронную процессию через окно?

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

Как ранее сообщал Главред, часто люди задаются вопросами, можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца. Священник Филюк разъяснил, разрешено ли это делать и в каких случаях.

Также священник римско-католической церкви Николай Мишовский рассказал, стоит ли жить с родителями после бракосочетания.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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