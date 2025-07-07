'Скрещенные с чертиком': священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детям

Некоторые люди считают игрушки Лабубу милыми, а другие - жуткими.

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Стоит ли покупать Лабубу / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое игрушка Лабубу

Что о ней думает священник

В Украине все популярнее становится новая игрушка - Лабубу. Это пушистые создания из категории "жутко, но мило", которые отличаются огромной улыбкой на все лицо, заостренными ушками и зубами. Некоторых родителей пугает внешний вид этой игрушки, но дети от нее просто без ума.

Главред решил разобраться, стоит ли покупать игрушку Лабубу ребенку.

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Что думает священник об игрушке Лабубу

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что кукла Лабубу довольно жутко выглядит.

"Эти куклы как будто скрещены с каким-то чертиком. Куст роз купите и посадите возле дома, будет красивее. Ребенок конечно должен иметь детство, правда. Но покупать что угодно, потому что вы хотите быть модными? Хотите быть модными - молитесь, спасайте души, молитесь за детей, купите ребенку детскую Библию. Тогда вы будет здесь, на Земле, модные, и там в Царстве Божьем тоже вам будет хорошо с Богом", - подчеркнул он.

Филюк подчеркнул, что не рекомендует покупать Лабубу.

По его словам, многие бьют тревогу и считают этих кукол "дьявольскими".

"Я этому не придаю магизмов, но какая польза от той куклы? Ребенок потом будет бояться в туалет ночью пойти. Купите лучше ребенку какого-нибудь йогурта или творога", - подытожил священник.

Можно ли христианам покупать игрушки Лабубу - видео:

Если вам нравится узнавать ответ священника на различные вопросы, то можем предложить прочитать рассказ о том, что происходит с душой после смерти.

Кроме того, священник ранее также говорил, можно ли спать головой или ногами к иконам.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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