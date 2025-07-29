Выглядит жутко: в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб

Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

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Редкий гриб в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, Екатерина Артышук

Вы узнаете:

Какой гриб считается деликатесом

Где в Украине его можно найти

Украинская земля богата на леса, где растут грибы. Многие знают и собирают белые грибы, лисички, подберезовики, опята, но есть один гриб, который считается очень редким деликатесом.

Главред решил разобраться, какой гриб в европейских странах считают деликатесом.

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Какой редкий гриб нашли в Украине

Екатерина Артышук в фейсбук-сообществе "Грибники Волыни" рассказала, что ей удалось отыскать настоящее сокровище - черную лисичку.

Этот редкий экземпляр она нашла в лесу в селе Струмовка Луцкого района.

"26.07.25. с. Струмовка. Тихая охота удалась. Теперь есть еще одно место с довольно редкими черными лисичками", - говорится в заметке.

Черная лисичка / фото: Екатерина Артышук

Что известно о черной лисичке

Черная лисичка растет с июля до конца сентября в хвойных, лиственных и смешанных лесах, преимущественно на влажной почве. В Украине ее можно встретить в Полесье, Лесостепи и Карпатах. Гриб растет группами или колониями, чаще всего в труднодоступных местах.

Можно ли есть черную лисичку

Как известно, черная лисичка относится к съедобным грибам 4-й категории. Перед употреблением ее следует отваривать не менее 15 минут.

Лучше всего этот гриб подходит для приготовления в вареном, жареном или сушеном виде.

Что интересно, для еды используют только шапку гриба. Кроме того, у него нет ядовитых двойников.

Интересные факты о черной лисичке

Гриб черная лисичка очень легкий, потому что внутри полый. Он также содержит мало белка, благодаря чему считается диетическим и легко усваивается.

В Европе черная лисичка ценится как деликатес и часто появляется в меню элитных ресторанов.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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