Выглядит жутко: в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб

Вы узнаете:
- Какой гриб считается деликатесом
- Где в Украине его можно найти
Украинская земля богата на леса, где растут грибы. Многие знают и собирают белые грибы, лисички, подберезовики, опята, но есть один гриб, который считается очень редким деликатесом.
Главред решил разобраться, какой гриб в европейских странах считают деликатесом.
Какой редкий гриб нашли в Украине
Екатерина Артышук в фейсбук-сообществе "Грибники Волыни" рассказала, что ей удалось отыскать настоящее сокровище - черную лисичку.
Этот редкий экземпляр она нашла в лесу в селе Струмовка Луцкого района.
"26.07.25. с. Струмовка. Тихая охота удалась. Теперь есть еще одно место с довольно редкими черными лисичками", - говорится в заметке.
Что известно о черной лисичке
Черная лисичка растет с июля до конца сентября в хвойных, лиственных и смешанных лесах, преимущественно на влажной почве. В Украине ее можно встретить в Полесье, Лесостепи и Карпатах. Гриб растет группами или колониями, чаще всего в труднодоступных местах.
Можно ли есть черную лисичку
Как известно, черная лисичка относится к съедобным грибам 4-й категории. Перед употреблением ее следует отваривать не менее 15 минут.
Лучше всего этот гриб подходит для приготовления в вареном, жареном или сушеном виде.
Что интересно, для еды используют только шапку гриба. Кроме того, у него нет ядовитых двойников.
Интересные факты о черной лисичке
Гриб черная лисичка очень легкий, потому что внутри полый. Он также содержит мало белка, благодаря чему считается диетическим и легко усваивается.
В Европе черная лисичка ценится как деликатес и часто появляется в меню элитных ресторанов.
Читайте также:
- Стоят безумно дорого: в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире
- Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно
- Страшнее мухомора и есть в каждом лесу: какой самый опасный гриб Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред