Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой

Из украинских водоемов исчезают не только краснокнижные виды рыб, но и обычные для Украины.

https://glavred.info/life/ukraincev-predupredili-ob-ischeznovenii-izvestnoy-ryby-kakoy-vid-pod-ugrozoy-10685681.html Ссылка скопирована

В Украине массово исчезает рыба / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Главными причинами этого являются изменения климата и нарушение гидрологического режима.

Больше всего страдают рыбы-реофилы - они нуждаются в быстром течении и высоком содержании кислорода в воде

Из украинских водоемов исчезают не только редкие, занесенные в Красную книгу виды рыб. Об этом Телеграфу сообщила Юлия Куцоконь, ихтиолог из Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Она подчеркнула, что проблема возникла задолго до начала полномасштабной войны, пишет Главред.

Изменения климата и нарушение естественного гидрологического баланса приводят к исчезновению привычных для наших рек и озер рыб. Наибольшие потери несут те виды, которые зависят от быстрого течения и насыщенной кислородом воды.

видео дня

Наиболее критическая ситуация - в равнинной части страны, где стремительно уменьшаются популяции реофильных рыб, которые способны жить только в воде с сильным течением. Среди таких: елец, подуст, жерех (белька) и другие.

"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высокого содержания растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще в более-менее нормальном состоянии, например, голавля", - объясняет Юлия Куцоконь.

Особенно пострадал подуст, ведь в бассейне Днепра он почти полностью исчез.

Более выносливыми к изменениям окружающей среды являются такие рыбы, как щука, окунь, судак, сазан, карась и лещ.

"В каждом конкретном случае зависит от особенностей и водоема и вида", - отмечает эксперт.

Также ранее сообщалось, что в водоемах Украины появилась уникальная и красивая рыба.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред