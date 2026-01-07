Водители призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

Вы узнаете:
- Какие проблемы создает замерзшее стекло для водителей
- Чем поможет пакет с теплой водой
- Почему нельзя использовать кипяток
Украину накрыл холодный арктический воздух, принесший с собой снегопады, штормовой ветер и ночные морозы. Для водителей это означает не только опасность на дорогах, но и ежедневную борьбу с замерзшими стеклами.
Главред узнал несколько нестандартных, но действенных лайфхаков, которые помогут сэкономить время с утра.
Как работает метод с "теплым пакетом"
Вместо того, чтобы тратить время на изнурительную счистку льда скребком, специалисты в комментарии Daily Express советуют использовать обычный герметичный пакет для сэндвичей или заморозки (желательно размера XL).
Инструкция от экспертов:
- Наполните прочный пластиковый пакет теплой водой примерно наполовину.
- Плотно закройте его, чтобы избежать протекания.
- Осторожно проводите пакетом по замерзшему лобовому стеклу и боковым зеркалам.
Тепло от воды мгновенно передается стеклу, заставляя лед таять за считанные секунды. По словам, автомобильного эксперта Ника Запольски, если параллельно включить обдув стекла теплым воздухом в салоне, эффект будет впечатляющим.
Почему нельзя использовать кипяток
Вода в пакете должна быть теплой, а не кипящей. Использование кипятка создает критический температурный перепад (тепловой шок), что с высокой вероятностью приведет к появлению трещин на лобовом стекле. Также после процедуры обязательно вытрите стекло сухой тряпкой, чтобы остатки талой воды не превратились в новую ледяную корку.
Какие еще зимние лайфхаки советуют эксперты
Кроме размораживания стекла, специалисты дают еще несколько важных советов для выживания на дороге в январе. Используйте наполнитель для кошачьих туалетов, чтобы убрать лишнюю влагу в салоне или подсыпьте его под колеса, если автомобиль забуксовал на льду.
- Соль в контейнерах. Поставьте небольшую емкость с солью в салоне - она будет впитывать конденсат, что уменьшит обледенение окон изнутри.
- Белый уксус. Смесь уксуса с водой (в пропорции 3:1), нанесенная на стекло вечером, может предотвратить образование инея до утра.
- Полный бак. Держите топливный бак заполненным хотя бы наполовину. Это предотвращает конденсацию влаги в топливной системе и добавляет веса задней части авто для лучшего сцепления на скользкой дороге.
Что стоит проверить перед выездом
Метеорологи и RAC отмечают важность проверки жидкости омывателя. Она должна иметь высокую концентрацию спирта и выдерживать температуру минимум до -10°C.
Также рекомендуется всегда держать размораживатель дома, а не внутри машины. Ведь если замок двери замерзнет, вы просто не сможете добраться до средства.
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
