Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Марина Иваненко
5 января 2026, 18:29
Похищенная с украинских земель девушка победила Кёсем Султан и стала регентшей Османской империи. Реальная история власти.
Кто такая Турхан Султан?
Пока мир восхищается историей Роксоланы, в тени веков долгое время оставалась фигура другой украинки, чья власть была официальной, а влияние - беспрецедентным. Турхан Хатидже Султан - последняя представительница "Женского султаната", регент Османской империи и мать султана, которая не только выжила в смертельных интригах дворца Топкапы, но и остановила упадок государства. Главред расскажет более подробно.

Рожденная в Украине: как Надежда из Подолья стала Турхан Султан

Как рассказывают на канале "Мир Прошлого - История Без Украшений", история Турхан Султан начинается на украинских землях. По распространенной версии, ее настоящее имя - Надежда, и родилась она около 1627 года на Подолье.

Во время одного из татарских набегов 12-летнюю девушку взяли в плен и продали в Стамбул. Так она оказалась в самом сердце Османской империи - султанском дворце.

Подарок для самой влиятельной женщины империи

Судьбу Надежды определил символический подарок: крымский хан передал ее Кёсем Султан - самой могущественной женщине Османской империи XVII века.

Разглядев в девушке интеллект и характер, Кёсем отдала ее на воспитание своей дочери Атике Султан. Именно там Надежда получила новое имя - Турхан ("Милосердная") - и прошла путь от невольницы до фаворитки султана Ибрагима I.

Кровавая борьба за трон: Турхан против Кёсем

После смерти Ибрагима I престол занял шестилетний сын Турхан - Мехмед IV. По османской традиции, регентшей должна была стать его мать.

Однако Кёсем Султан, опираясь на поддержку янычар, не желала терять власть. Противостояние длилось три года и завершилось трагической ночью 1651 года, когда сторонники Турхан ликвидировали Кёсем.

С этого момента Турхан Султан стала единоличной правительницей империи.

Регентша, которая спасала государство, а не гарем

В отличие от многих предшественниц, Турхан сосредоточилась не на роскоши, а на государственном управлении:

  • Экономический кризис: борьба с коррупцией и попытки стабилизировать финансы империи
  • Венецианские войны: личный контроль за строительством крепостей в Дарданеллах для защиты Стамбула
  • Кадровая реформа: назначение Мехмеда Кёпрюлю великим визирем, что положило конец политическому хаосу

Именно это решение считают началом восстановления империи.

Женщина за занавесом: как Турхан правила официально

Турхан Султан стала первой женщиной в истории Османской империи, которая официально разделила власть с султаном-сыном.

Она присутствовала на заседаниях Дивана (государственного совета) - за занавесом, но с реальным влиянием на принятие решений.

Новая мечеть и наследие, пережившее века

Символом ее величия стала Ени Джами (Новая мечеть) в Стамбуле. Строительство, которое другие правители бросали из-за недостатка средств, завершила именно Турхан Султан.

Рядом она основала Египетский базар, доходы с которого направлялись на благотворительность. Сегодня это одни из главных туристических символов города.

Смерть, закрепившая наследие

Турхан Султан умерла в 1683 году, оставив после себя

  • стабилизированную империю
  • султана Мехмеда IV, который правил 39 лет - второй результат после Сулеймана Великолепного
  • самый большой мавзолей Стамбула при Новой мечети

Если Роксолана стала символом любви и дворцовых интриг, то Турхан Султан - символ государственной ответственности, силы и материнского самопожертвования.

Она доказала: украинская женщина способна не только покорить сердце султана, но и удержать судьбу целой империи.

Об источнике: "Мир Прошлого - История Без Украшений"

"Світ Минулого - Історія Без Прикрас" - это популярный украинский образовательный YouTube-канал, специализирующийся на глубоком анализе исторических событий и фигур. Контент проекта охватывает не только сухие факты, но и рассматривает философские концепции и психологические аспекты жизни людей в разные эпохи. Канал известен своим профессиональным подходом к визуализации: видео сопровождаются качественным монтажом и атмосферной озвучкой. Авторы пытаются развенчивать популярные мифы и показывать историю максимально объективно, без идеологических наслоений. Особое внимание в блоге уделяют судьбам выдающихся личностей, в частности украинского происхождения, чье влияние на мировую историю часто недооценивают. Проект активно способствует популяризации знаний среди украиноязычной аудитории, делая научный материал доступным и интересным для широкой общественности.

