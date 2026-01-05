Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

Речь идет об участке метро между станциями "Левобережная" и "Дарница".

В киевском метро иногда видят явление, которое нельзя объяснить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Работники метро рассказывают о загадочной тени, появляющейся на перегоне "Левобережная - Дарница"

Машинисты видят темное пятно, которое движется быстрее поезда

Камеры фиксируют только искажения

Столичный метрополитен снова оказался в центре внимания из-за загадочных историй, которые годами передают между собой работники подземки. Очередная легенда, которая распространяется среди машинистов, касается странной черной тени, которую якобы можно увидеть на перегоне между станциями "Левобережная" и "Дарница". Об этом говорится в видео Натальи Скорик в Tik-Tok.

По словам сотрудников метро, в вечерние часы, когда поезда движутся медленнее, вдоль стены иногда проскальзывает темное пятно. Оно не имеет четких очертаний, не похоже на человека или животное - просто что-то плотнее темноты, движущееся с невероятной скоростью.

Машинисты утверждают, что эта тень будто пытается "обогнать" свет фар и исчезает так же внезапно, как и появляется. Камеры наблюдения не фиксируют никаких силуэтов - только короткие искажения кадра, похожие на внезапную вспышку или мигание.

Несмотря на мистический характер истории, она продолжает жить среди работников подземки, добавляя еще одну загадку в перечень легенд киевского метро.

@_nataliia_skoryk_ 1. Детский смех на глубине "Арсенальной" Поздно ночью, когда станция пуста, технические бригады спускаются в нижние коридоры. Говорят, что иногда на глубине слышен тихий детский смех - не плач, не шаги, а именно смех. Он появляется будто совсем рядом, но когда включают прожектор - тишина такая, что даже собственное сердце слышно. Когда техники поднимались наверх и просматривали запись с их микрофонов, смеха там не было. Будто он существует только там, в темноте 2. Черная тень, бегущая быстрее поезда (перегон "Левобережная - Дарница") Машинисты говорят о странном: когда поезд идет по вечернему перегону на замедленном ходу, иногда слева по стене скользит черное пятно. Без формы, без рук, просто что-то темное, плотнее темноты. Оно движется быстрее вагона и будто пытается "опередить" свет фар. Камеры ничего не фиксируют - только короткие искажения в кадре, как будто кто-то рядом мигнул и исчез. 3. Пустой эскалатор, который дышит следом ("Крещатик") Охранники знают эту станцию как самую неспокойную ночью. Когда последний поезд ушел, свет приглушили, а эскалатор стоит неподвижный, можно услышать легкое "дыхание" за плечом. Не ветер. Не механизм. Как будто кто-то стоит позади на ступеньке - почти вплотную. И каждый раз, когда оглядываешься, там пусто. Говорят, что это "дыхание" чувствовал почти каждый дежурный, но никто не хочет об этом говорить официально. ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

