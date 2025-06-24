Загадка для многих киевлян: что скрывает станция метро Позняки

Широкие ниши на одной из станций метро установлены не просто так и скрывают кое-что важное.

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Тайна метро Киева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда появилась станция Позняки

Что закрывает загадочный проход на станции

Киевляне и гости столицы, которые были на станции метро Позняки могли заметить белые закрытые ниши. Выяснилось, что за ними скрыт очень важный для города переход, о котором мало кто знает.

Главред узнал это в видео на YouTube-канале украинского исследователя, который не открывает свое имя, под ником DF1. Он рассказал, что станция метро Позняки была открыта еще в 1994 году.

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"Тогда это был отдаленный от центра Киева район. Добраться сюда было сложно, поэтому открытие метро значительно упростило ситуацию жителей в отличие от, например, троещинцев, - подчеркнул он.

На старых картах Киевского метро видно перспективную линию под названием Левобережная. В разное время ее планировали сделать то линией метро, то скоростного трамвая, а на метро Позняки должен был бы быть мощный пересадочный узел с переходом на одну из станций Левобережной линии.

Поэтому эти загадочные ниши - ничто иное как закладка под будущий переход на станцию Левобережной линии метро в Киеве.

Смотрите видео о загадочных нишах на станции метро Позняки:

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Что известно о DF1? DF1 - это украинский блогер и исследователь, который в соцсетях показывает малоизвестные, заброшенные или древние локации в Украине. За страницей DF1 в Instagram следит более 22 тысяч пользователей.

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