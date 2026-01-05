Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.
Об этом говорится в указе президента №15/2026. Как сообщил Владимир Зеленский, Фриланд имеет значительный опыт в сфере привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций, что является критически важным для Украины в условиях войны и восстановления.
"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций. Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость - ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", - говорится в сообщении.
Что известно о Христе Фриланд
Писательница, журналистка и политический деятель, заместитель премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.
Христя Фриланд является одной из тринадцати канадцев, которым запретили въезд России под санкциями, которые ввел президент России Владимир Путин в марте 2014 года.
Фриланд - давняя соратница экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо и известна в Канаде своим украинским происхождением.
Впервые ее избрали членом парламента в Торонто-центре в июле 2013 года. В октябре 2015 она стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года ее переизбрали.
С 2015 по 2017 год Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры по соглашению Канады о свободной торговле с Европейским Союзом CETA.
Фриланд получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.
Кадровые перестановки - последние новости
Напомним, как писал Главред, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Денисом Шмыгалем. Он заявил, что предложил чиновнику должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
Ранее Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. А глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова.
Кроме того, в пятницу, 2 января, Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде". Ему президент предложил новую должность, но не указал, какую именно.
Напомним, Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы. Президент сообщил об уходе с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который продолжит работу в системе МВД.
Кто такая Христя Фриланд
Христя Фриланд - канадский политик, бывшая журналистка, редактор и писательница. Член Либеральной партии и Палаты общин Канады с 2013 года. Занимала должности министра внешней торговли (2015-2017), министра иностранных дел (2017-2019), министра по связям с правительствами провинций (2019-2020), заместителя премьер-министра (2019-2024) и министра финансов (2020-2024). Работала в различных изданиях, в том числе в Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters. Автор книг "Продажа века" (2000) о переходе России от коммунизма к капитализму и "Плутократы: расцвет глобальных сверхбогачей и упадок всех остальных" (2012). Владеет английским, французским, украинским, русским и итальянским языками.
