Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

Экс-министр финансов Канады Христя Фриланд станет советницей по вопросам экономического развития / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Об этом говорится в указе президента №15/2026. Как сообщил Владимир Зеленский, Фриланд имеет значительный опыт в сфере привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций, что является критически важным для Украины в условиях войны и восстановления.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций. Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость - ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны", - говорится в сообщении. видео дня

Президент назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития / Фото: president.gov.ua

Что известно о Христе Фриланд

Писательница, журналистка и политический деятель, заместитель премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.

Христя Фриланд является одной из тринадцати канадцев, которым запретили въезд России под санкциями, которые ввел президент России Владимир Путин в марте 2014 года.

Фриланд - давняя соратница экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо и известна в Канаде своим украинским происхождением.

Впервые ее избрали членом парламента в Торонто-центре в июле 2013 года. В октябре 2015 она стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года ее переизбрали.

С 2015 по 2017 год Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры по соглашению Канады о свободной торговле с Европейским Союзом CETA.

Фриланд получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Кадровые перестановки - последние новости

Напомним, как писал Главред, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Денисом Шмыгалем. Он заявил, что предложил чиновнику должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Ранее Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. А глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова.

Кроме того, в пятницу, 2 января, Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде". Ему президент предложил новую должность, но не указал, какую именно.

Напомним, Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы. Президент сообщил об уходе с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который продолжит работу в системе МВД.

Кто такая Христя Фриланд Христя Фриланд - канадский политик, бывшая журналистка, редактор и писательница. Член Либеральной партии и Палаты общин Канады с 2013 года. Занимала должности министра внешней торговли (2015-2017), министра иностранных дел (2017-2019), министра по связям с правительствами провинций (2019-2020), заместителя премьер-министра (2019-2024) и министра финансов (2020-2024). Работала в различных изданиях, в том числе в Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters. Автор книг "Продажа века" (2000) о переходе России от коммунизма к капитализму и "Плутократы: расцвет глобальных сверхбогачей и упадок всех остальных" (2012). Владеет английским, французским, украинским, русским и итальянским языками.

