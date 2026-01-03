"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

Что сказал Зеленский:
- Украина провела встречу с представителями Коалиции желающих
- В ближайшие дни запланированы важные встречи для обсуждения мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих. Сегодня, 3 января, состоялось три панели между украинской переговорной командой и 18 участниками из разных стран и институтов.
В Telegram Зеленский сообщил, что главное внимание было приковано к гарантиям безопасности, восстановления и базовой рамки для реального мира. Во время этой встречи чиновники обсудили все имеющиеся наработки документов и подробно коснулись последовательности шагов.
Какие встречи вскоре проведет Украина
По словам Зеленского, уже 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, а на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров в столице Франции - Париже.
"После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США. Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить эту войну. И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны", - добавил президент.
Президент добавил, что завершающим этапом должна стать подготовка широкой встречи лидеров в США. По его словам, цель - пройти все эти этапы до конца января.
Окончание войны в Украине - последние новости
Напомним, Кирилл Буданов заявлял, что в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы.
Ранее стало известно, что по мнению бывшего главнокомандующего ВС США в Европе Бена Ходжеса, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть.
Накануне Главред писал, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.
