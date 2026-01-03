Укр
"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

Анна Косик
3 января 2026, 19:50
170
У убитых россиянами украинцев жизнь только начиналась.
Анастасия Пархоменко и Максим, свеча памяти
В результате российского удара оборвалась жизнь молодой женщины и ее сына / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/profile.php?id=61556792701757

Главное:

  • В Харькове вчера погибла молодая женщина с ребенком
  • Жертвы российского удара были родом из Кривого Рога
  • Родственники говорят, что погибшая очень любила своего сына

2 января страна-агрессор Россия атаковала Харьков. В результате удара стало известно о гибели 22-летней женщины Анастасии Пархоменко и ее 3-летнего сына Максима. Бабушка погибшей Татьяна Волкова рассказала "МедиаПорту" о жизни внучки.

Выяснилось, что жертвами российского удара стали уроженцы Кривого Рога. В начале полномасштабной войны Анастасия вместе с сыном выехала в Польшу, но вскоре таки вернулась на родную землю.

видео дня

Женщина поселилась с ребенком в Харькове, потому что еще будучи за границей познакомилась с парнем, который родом из этого города. Сын Анастасии пошел в волонтерский садик, а женщина проходила стажировку на работу.

"Они приехали (в Харьков - Главред) в сентябре, она прошла стажировку и два месяца отработала. У нее была компьютерная работа", - рассказала бабушка жертвы.

Женщина с ребенком оказалась в эпицентре удара

2 января, когда россияне били по Харькову ракетами, Анастасия с сыном и парнем были в квартире, где проживали. Парень женщины вовремя вышел и в результате выжил во время атаки россиян. Однако жизнь Анастасии и ее ребенка оборвалась.

"Она такая светлая была, такая правильная. Максим - ясный мальчик. Она его так любила, в 19 лет родила, очень сильно заботилась", - добавила Татьяна.

Что известно о российском ударе по Харькову 2 января

Главред писал, что 2 декабря, около 14:30 Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по центру города.

Впоследствии выяснилось, что враг разрушил жилой дом. В результате атаки пострадали более 20 человек, а под завалами разрушенного дома нашли два тела.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Впоследствии выяснилось, что агрессор Россия направила на город десятки ударных беспилотников.

Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в ближайшие 48 часов Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины.

новости Харькова новости Украины ракетный удар
