Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Коротко:
- Россия может атаковать Украину ракетами в ближайшие 48 часов
- Вероятнее всего, массированная атака начнется сегодня вечером
- Сейчас происходит передислокация ударной группы бортов Ту-95МС
В ближайшие 48 часов страна-агрессор Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Будем внимательны к ночным тревогам в ближайшие 48 часов", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что мониторинговые каналы также заявляют, что в ближайшие 48 часов ожидается массированный ракетный удар.
Сообщается, что вероятнее всего, массированная атака начнется сегодня вечером.
По данным мониторов, на данный момент происходит передислокация ударной группы бортов Ту-95МС.
"С Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" перелетает по меньшей мере 4 борта", - говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что к удару вероятно будут привлечены и борта Ту-22м3, которые ночью осуществили передислокацию с аэродрома "Оленья" на аэродром "Шайковка".
"Сделайте запасы воды и зарядите резервные средства питания", - добавили мониторы.
Когда Россия может атаковать Украину
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорил, что пока не закончилась война, ни один из дней в Украине не может быть спокойным.
По его мнению, для обстрелов Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит.
"Возможности для нанесения ударов у России есть. Поэтому нам нельзя терять бдительность", - подчеркнул он.
Российские удары - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Страна-агрессор Россия направила на город десятки ударных беспилотников. Целью удара была критическая инфраструктура города.
2 декабря страна-агрессор Россия атаковала Харьков. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар.
Кроме того, в течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород. В ночь на 2 января состоялась одна из самых массированных атак беспилотниками. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
