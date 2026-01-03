Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Известно, что борта Ту-22м3 ночью уже осуществили передислокацию.

https://glavred.info/ukraine/borta-tu-95-uzhe-na-starte-ukraincam-nazvali-sroki-novogo-raketnogo-udara-rf-10729061.html Ссылка скопирована

Подготовка России к удару / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

Россия может атаковать Украину ракетами в ближайшие 48 часов

Вероятнее всего, массированная атака начнется сегодня вечером

Сейчас происходит передислокация ударной группы бортов Ту-95МС

В ближайшие 48 часов страна-агрессор Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Будем внимательны к ночным тревогам в ближайшие 48 часов", - подчеркнул он. видео дня

Стоит заметить, что мониторинговые каналы также заявляют, что в ближайшие 48 часов ожидается массированный ракетный удар.

Сообщается, что вероятнее всего, массированная атака начнется сегодня вечером.

По данным мониторов, на данный момент происходит передислокация ударной группы бортов Ту-95МС.

"С Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" перелетает по меньшей мере 4 борта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что к удару вероятно будут привлечены и борта Ту-22м3, которые ночью осуществили передислокацию с аэродрома "Оленья" на аэродром "Шайковка".

"Сделайте запасы воды и зарядите резервные средства питания", - добавили мониторы.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Когда Россия может атаковать Украину

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорил, что пока не закончилась война, ни один из дней в Украине не может быть спокойным.

По его мнению, для обстрелов Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит.

"Возможности для нанесения ударов у России есть. Поэтому нам нельзя терять бдительность", - подчеркнул он.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Страна-агрессор Россия направила на город десятки ударных беспилотников. Целью удара была критическая инфраструктура города.

2 декабря страна-агрессор Россия атаковала Харьков. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар.

Кроме того, в течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород. В ночь на 2 января состоялась одна из самых массированных атак беспилотниками. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред