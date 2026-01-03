Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

Российское командование придумало жестокие методы борьбы с дезертирством.

Оккупанты не хотят штурмовать украинских защитников на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что сообщили в АТЕШ:

Россиян наказывают за отказ идти на штурм

На Херсонщине командование РФ отбирает у оккупантов выплаты

Российских военных бросают в "ямы", чтобы "смотивировать" идти на штурм

Командиры оккупационной армии страны-агрессора России на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на смертельный штурм.

Об этом сообщили агенты Атеш из состава 205 ОМСБр. Они фиксируют системную схему давления со стороны командиров, которые лишают оккупантов статуса участников боевых действий.

Россияне мечтают выжить

Ситуация в российской бригаде критическая. Солдат лишают не только УБД, но и премий, если те отказываются выходить на губительные штурмы. Еще один метод "мотивации" командиров - так называемые "ямы".

"Бойцов, которые не согласны идти в атаки, принудительно отправляют в "ямы" - импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медицинской помощи. Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: "Не хочешь - пиши рапорт и забудь о деньгах". У тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство соглашается идти в атаку", - говорится в сообщении.

Что интересно, на одной из точек пребывания подразделения карцеры увеличили вдвое, что свидетельствует о росте количества нежелающих идти на смертельные штурмы. Но правда в том, что даже после суток в "яме" россиян все равно отправляют в атаку.

"Внутри подразделений не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают лишь об одном - выжить и выбраться оттуда любой ценой", - добавили в Атеш.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Оккупанты не хотят воевать и в Запорожской области

Главред писал, что по словам начальника отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрия Пелиха, украинские военные на Запорожском направлении все чаще замечают, что военнослужащие России не хотят воевать и выражают желание сдаться в плен.

Однако и там им не всегда дают шанс на жизнь, ведь сами же россияне часто уничтожают таких своих штурмовиков, чтобы не допустить плена.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Донетчине враг имеет продвижение в районе села Предтечино Краматорского района, которое расположено южнее Часового Яра.

Ранее сообщалось, что пути снабжения, вывоза раненых, проведения логистических операций для россиян в Купянске перекрыты. Оккупантам иногда передают что-то дронами, но они не всегда имеют возможность это подобрать.

Накануне стало известно, что российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

