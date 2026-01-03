Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

Эксперт утверждает, что в результате обстрелов могут быть проблемы в отдельных частях столицы.

Может ли быть полный блэкаут в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ не сможет устроить полный блэкаут в Киеве

Из-за обстрелов могут быть локальные отключения света

Российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. О том, сможет ли РФ полностью "погасить" столицу в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он утверждает, что сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева.

"Речь может идти о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах - в отдельных частях города. Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения," - говорит Попенко.

Однако это не значит, что в Киеве невозможны серьезные проблемы. В октябре уже была ситуация, когда часть левого берега осталась без воды и электроэнергии.

"При наличии цели и желания подобное могут повторить, особенно на левом берегу. В то же время это, скорее всего, не будет отключение на пять дней подряд. Могут быть выбивания отдельных районов с последующим переподключением по другим линиям. На стопроцентное и длительное отключение всего Киева, как в случае с Вышгородом, я бы все же не рассчитывал", - сказал Попенко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

