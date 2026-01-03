Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

Что известно:
- РФ не сможет устроить полный блэкаут в Киеве
- Из-за обстрелов могут быть локальные отключения света
Российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. О том, сможет ли РФ полностью "погасить" столицу в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Он утверждает, что сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева.
"Речь может идти о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах - в отдельных частях города. Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения," - говорит Попенко.
Однако это не значит, что в Киеве невозможны серьезные проблемы. В октябре уже была ситуация, когда часть левого берега осталась без воды и электроэнергии.
"При наличии цели и желания подобное могут повторить, особенно на левом берегу. В то же время это, скорее всего, не будет отключение на пять дней подряд. Могут быть выбивания отдельных районов с последующим переподключением по другим линиям. На стопроцентное и длительное отключение всего Киева, как в случае с Вышгородом, я бы все же не рассчитывал", - сказал Попенко.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.
Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.
В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.
Читайте также:
- "И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве
- До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 января
- Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред