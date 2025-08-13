Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявление

О чем говорится в материале:
- Россия не соглашается на обмен территориями с Украиной
- В Москве ожидают продолжения работы в Стамбульском формате
Россия снова выдвинула территориальные претензии к Украине, заявив, что не планирует выводить оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей даже в случае возможного обмена территориями. Такую позицию озвучил заместитель директора департамента информации и прессы МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя сообщения СМИ и заявления президента США Дональда Трампа о том, что во время российско-американского саммита на Аляске якобы будет обсуждаться подобный вариант.
Что говорят в России об обмене территориями
"Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - заявил он на брифинге, передают российские пропагандистские СМИ.
Смотрите видео заявления россиян об обмене территориями:
То есть в России цинично сделали вывод о том, что не будут обсуждать вопрос Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей из-за преступного включения их в российскую Конституцию.
В то же время эти же территории находятся в Конституции Украины как области украинского государства еще с 1996 года, то есть с момента ее принятия. Кроме того, эти области являются международно признанными территориями Украины еще с 1991 года.
Фадеев также добавил, что в Москве ожидают скорого начала работы совместных российско-украинских групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам.
По словам Фадеева, 23 июля на встрече в Стамбуле украинской стороне уже предлагали создать три такие группы, которые могли бы работать в формате видеоконференций, но официального ответа из Киева пока не поступило.
Он подтвердил, что эти темы остаются на повестке дня переговоров.
"Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", - заявил Фадеев.
Обмен территориями между Украиной и Россией - что известно
Ранее Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что вероятный мирный план может включать возвращение Украине части захваченных территорий и взаимный обмен землями с Россией.
Он отметил, что предусматриваются шаги для восстановления контроля Украины над частью оккупированных РФ регионов, однако окончательные решения будут зависеть от результатов переговоров и политической воли как Киева, так и Москвы.
Обмен территориями между Украиной и Россией - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права сдавать страну, а так называемый обмен территорий является сложным вопросом, который неотъемлемо связан с гарантиями безопасности для Украины.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих земель, и "обмен территориями" с государством-агрессором Россией невозможен даже путем проведения референдума.
В то же время, по данным Bloomberg, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может рассмотреть возможность переговоров после обсуждения потенциального обмена территориями. Однако пока неизвестно, о каких именно регионах идет речь и кто и на каких условиях предлагает такой вариант, отметил политолог и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.
Другие новости:
- Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска
- В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов
- Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему
Об источнике: МИД России
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подотчетен Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией, или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 - Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред