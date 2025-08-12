Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

Обмен территорий – очень сложный вопрос, сказал Владимир Зеленский.

Украина - не частная собственность, сдавать страну нельзя, - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Никто не имеет права сдавать страну. Так называемый обмен территорий – сложный вопрос, который невозможно отделить от гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я не собираюсь сдавать свою страну"

Как сообщает РБК-Украина, во время общения с журналистами он сказал, что не имеет права "сдавать страну".

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство - это что, частная собственность? 30% Донецкой области - это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-то?" – отметил Зеленский.

Также он назвал обмен территорий – сложным вопросом, который неотделим от гарантий безопасности для Украины.

"Обмен территорий - это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны написали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается вернуть Украине оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей. Географическое положение этих регионов дает им расширенный выход к Днепру и Черному морю, что повышает их ценность.

Украина не рассматривает сценарии передачи России территорий в обмен на завершение войны, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Конституция Украины содержит все ответы на данный вопрос.

У Путина "не собираются" возвращать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях, считают журналисты The Washington Post. Причина – так называемый сухопутный коридор оккупантов, который через области идет в захваченный Крым.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

